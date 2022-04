Un marché global qui atteindra les 27 milliards d’euros en 2025 en France !

avril 2022 par Markess by Exægis

En gagnant plus de 11 milliards d’euros en quatre ans, le marché des solutions et services Cloud devrait passer de 29% du marché des logiciels et services numériques en 2021 à plus de 40% en 2025.

Le marché des solutions et services Cloud de 2020 à 2025 par segment :

Le marché des solutions et services Cloud est l’un des plus dynamiques de l’économie du numérique. Ainsi, entre 2021 et 2025, c’est en moyenne 2,8 milliards d’euros par an supplémentaires qui seront dépensés par les entreprises et organisations publiques sur ces prestations.

Le Cloud public et les services de sécurité en moteur de la croissance :

Les services de sécurité autour des environnements Cloud vont continuer d’être particulièrement demandés par les entreprises et organisations publiques. Ce marché devrait quasiment tripler de taille pour dépasser les 700 millions d’euros en 2025.

Si le marché du SaaS sera le véritable moteur du marché du Cloud (il représente désormais 6.1 milliards d’euros en France et sa croissance est attendue à 17% par an de moyenne d’ici 2025), c’est le segment des infrastructures systèmes à la demande (IaaS) qui sera l’accélérateur avec +37% sur l’année 2021 et une tendance forte à 2025.

L’étude Markess by Exaegis sur le marché des infrastructures digitales et Cloud présente les données de marché et les perspectives de développement des services de Cloud public, Cloud privé et Managed Services.