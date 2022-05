Trend Micro propose une plateforme unifiée : Trend Micro One

mai 2022 par Marc Jacob

Trend Micro Incorporated annonce le lancement de Trend Micro One, une plateforme de cybersécurité unifiée et intégrant de nombreux partenaires technologiques du marché. Avec la plateforme Trend Micro One, Trend Micro propose une console de sécurité dotée de capacités uniques de contrôle et de pilotage pour mieux comprendre, informer, réagir et ainsi réduire les risques cyber.

Aujourd’hui, les entreprises se battent sur tous les fronts pour faire face aux risques croissants liés à l’augmentation et à la complexité de la surface d’attaque. Leurs équipes sont dispersées et leurs produits de sécurité cloisonnés : ce qui fragilise leur posture défensive. Dans ce contexte, il leur faut centraliser leurs systèmes de sécurité pour mieux les piloter et se protéger, mais aussi chercher à avoir un temps d’avance dans la détection de potentielles vulnérabilités. La plateforme unifiée de cybersécurité de Trend Micro permet de détecter, de gérer et de maîtriser les risques cyber grâce à l’analyse du cycle de vie des menaces, l’exploration de la surface d’attaque, la prioritisation des alertes et la réponse à incident.

Trend Micro One est compatible avec les solutions des acteurs ci-après : Bit Discovery, Google Cloud, Microsoft, Okta, Palo Alto Networks, ServiceNow, Slack, Qualys, Rapid7, Splunk et Tenable.

Selon Gartner®, « les fournisseurs acquièrent ou développent de plus en plus de technologies adjacentes et les intègrent au sein d’une plateforme unique. Les bénéfices sont optimaux dès lors que cette intégration minimise les consoles et les plans de configuration, et réutilise les composants (par exemple, les agents endpoints) et les informations de sécurité. »[1]

« Nous savons tous que la transformation numérique est un enjeu de taille pour l’entreprise dans cette ère postpandémique. Or, elle s’accompagne de risques supplémentaires : une plus grande surface d’attaque et davantage de lacunes en matière de visibilité et de couverture de sécurité avec lesquelles jouent les acteurs de la menace », commente Jeremiah Grossman, CEO - Bit Discovery. « L’approche de Trend Micro se distingue sur le marché, notamment par sa combinaison de multiples sources de visibilité des actifs et des risques, y compris celle de la surface d’attaque externe fournie par Bit Discovery. La plateforme de Trend Micro aide les organisations à obtenir rapidement une compréhension complète et hiérarchisée de leur potentielle surface d’attaque. »

La plateforme unifiée Trend Micro One offre de puissantes capacités d’évaluation des risques. L’intégration de partenaires clés étend ses capacités pour en faire la plus complète du marché. Grâce à elle, les clients communs bénéficient d’une visibilité de leur sécurité globale réellement connectée, de capacités de détection et de réponse renforcées, et d’une protection complète à travers les différentes couches et systèmes de sécurité.

Trend Micro One permet aux clients de :

• Explorer la surface d’attaque via l’identification, la surveillance et le profilage des cyber-actifs au sein des environnements clients.

• Comprendre et évaluer continuellement les risques grâce à des capacités d’analyses de l’exposition aux risques, de l’état des vulnérabilités, de la configuration des contrôles de sécurité et de la typologie de l’activité des menaces.

• Atténuer efficacement les risques via l’assurance de contrôles préventifs appropriés et de prise de mesure rapides pour atténuer les risques et remédier aux attaques dans toute l’entreprise, en exploitant notamment les renseignements sur les menaces et les risques mis à disposition par Trend Micro.

La plateforme Trend Micro One est d’ores et déjà disponible.

[1] Gartner - Predicts 2022 : Consolidated Security Platforms Are the Future, Charlie Winckless, Joerg Fritsch, Peter Firstbrook, Neil MacDonald, Brian Lowans, 1 December 2021GARTNER is a registered trademark and service mark of Gartner, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and internationally and is used herein with permission. All rights reserved.