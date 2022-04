Transition environnementale : la formation sera le levier majeur de la décarbonation des entreprises

avril 2022 par Patrick LEBRETON

4 mois après le lancement d’Impakt, société spécialisée dans le calcul et la réduction d’empreinte carbone, Constellation met sur orbite sa 10e étoile, Kanopée, un organisme de formation et de sensibilisation. Constellation poursuit ainsi le développement de son offre one stop shop à destination des ETIs et sa stratégie bas carbone en vue de devenir le leader de l’informatique durable et responsable.

Le lancement de Kanopée part d’un constat simple : malgré l’importance des enjeux, l’offre de formation autour de la problématique du climat est très pauvre, au regard du nombre de personnes à sensibiliser et à former pour réussir la transition énergétique.

Un constat partagé par Jean-Marc Jancovici qui déclarait récemment à propos d’une étude : « Seuls 17% des salariés soutiennent que leur entreprise propose des formations sur les enjeux relatifs à la transition écologique. Alors qu’un peu plus bas l’étude précise que 68% des salariés veulent être formés aux enjeux de la transition écologique. Parmi ceux ayant déclaré avoir effectué ces formations, dans la grande majorité des cas, ce sont des formations aux « écogestes » au travail (tri, recyclage, limitation des déchets, etc...). Pourtant les enjeux ne sont pas là : ils sont dans les produits, les procédés, les marchés, l’organisation, les compétences... »

Un positionnement unique sur le marché

La mission de Kanopée consistera à accompagner les organisations et leurs collaborateurs dans leur transformation digitale et dans leur transformation environnementale.

Ce double positionnement n’est pas anodin puisqu’aujourd’hui les deux vont de pair. « Les émissions de gaz à effet de serre liées au numérique représentent 4% du total des émissions. Elles sont équivalentes à celles du trafic aérien civil et même bientôt supérieures car elles sont en constante augmentation. Le climat est, avec la cybersécurité, les deux préoccupations majeures de nos clients en 2022 », analyse Éric Paumerat, CTO du groupe Constellation.

En pratique, Kanopée hérite de l’activité historique de formation de Cloud University et fédère désormais l’ensemble des offres de formation du groupe. Kanopée forme et certifie les équipes IT sur les sujets data, cloud public, conduite de projets et cybersécurité. Centre de formation agréé par Oracle, AWS et Microsoft, Kanopée ambitionne d’étendre son périmètre à l’ensemble des partenaires stratégiques de Constellation. Kanopée bénéficiera également des compétences de l’ensemble des consultants du groupe Constellation pour délivrer les formations IT et environnementales avec la formation de 50 collaborateurs à l’animation de la Fresque du climat/Numérique.

En effet, pour embarquer les entreprises et individus dans la transition énergétique, Kanopée s’appuie en premier ressort sur un ensemble d’ateliers d’intelligence collective de type fresque (La Fresque du Climat, La Fresque du Numérique, etc.). Ces ateliers ludiques, participatifs, et créatifs, sont déclinés en différents formats afin de cibler au mieux les interlocuteurs : séminaires exécutifs pour les comités de directions, ateliers collaboratifs en petits groupes, conférences pour des publics plus vastes…

A cette approche, s’ajoute également une dimension sectorielle et métier pour adresser le panorama des clients du groupe : banque, assurance, transport, service, industrie, agroalimentaire, etc.

Mais l’offre de Kanopée ne s’arrête pas là car l’organisme de formation développe un catalogue original de formations Numérique Responsable, qui devraient faire mouche auprès des clients de Constellation : Introduction à l’empreinte carbone du numérique, Ecoconception logicielle, Mise en place d’une stratégie numérique bas carbone pour les DSI, Réaliser le bilan carbone du numérique & du Système d’information, etc.

Avec plus de 5000 personnes formées depuis sa création et un taux de satisfaction de 94%, le savoir-faire de cet organisme de formation certifié Qualiopi et Datadock n’est plus à démontrer.