Total Specific Solutions a acquis le pôle Application Security de Rohde & Schwarz, basé en France

avril 2022 par Marc Jacob

Les solutions offrent une protection complète aux applications web et API à de nombreux clients, tant publics que privés, Rohde & Schwarz Cybersecurity France étant particulièrement présent parmi les institutions financières et gouvernementales. R&S®Web Application Firewall protège toutes les applications web et API en bloquant les requêtes malveillantes et en autorisant le trafic légitime. La solution R&S®Cloud Protector facilite la configuration et la gestion pour les entreprises qui souhaitent résoudre les problèmes de sécurité de leur couche applicative dans le cloud. Le portfolio applicatif et API est très complet, avec des solutions pouvant être déployées par le client sur site, dans le cloud ou les deux. L’option de service managé est également proposée en abonnement. La solution R&S®Trusted Application Factory assure la protection d’applications natives cloud, intégrant la sécurité à l’intérieur même du code source du logiciel, une solution adaptée aux besoins des équipes DevSecOps.

Total Specific Solutions (TSS) est un des leaders européens de l’industrie technologique, proposant à ses clients des logiciels et services spécifiques à leur segment de marché. Cette expertise repose sur des décennies d’expérience. TSS est actif dans les secteurs de la santé, des administrations publiques, des services financiers et juridiques, de la comptabilité, de l’agriculture, de l’automobile, de la construction, de l’éducation, de l’hôtellerie, de l’industrie, du secteur maritime, de la mobilité, de l’immobilier et de la distribution. TSS est une filiale de Topicus.com Inc, société cotée à la bourse de Toronto au Canadian TSX Venture Exchange. Topicus.com Inc fait partie du groupe Constellation Software Inc (CSI), fournisseur mondial de logiciels.