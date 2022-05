Thierry Bedos rejoint Forcepoint au poste de Vice-Président des Ventes pour l’Europe du Sud

mai 2022 par Marc Jacob

Forcepoint annonce la nomination de Thierry Bedos au poste de vice-président pour l’Europe du Sud. Fort de plus de trente ans d’expérience dans la direction des ventes informatiques, Thierry Bedos rejoint l’entreprise pour diriger les opérations commerciales à travers la France, le Benelux, l’Italie, la péninsule ibérique et l’Israël.

Auparavant vice-président pour la région EMEA Sud de la société Proofpoint, Thierry Bedos a également occupé des postes de direction chez IBM, Oracle, SAS et McAfee, où il a été directeur général de la société en France pendant neuf ans.

Thierry Bedos rejoint Forcepoint alors que l’éditeur se concentre sur la simplification de la sécurité pour ses clients, commençant par le lancement récent de Forcepoint ONE, une plateforme cloud Zero Trust offrant un ensemble unique de politiques gérées en un seul endroit. Cette démarche s’inscrit dans une stratégie plus large, visant à réduire la charge de gestion de produits de sécurité disparates, dans un contexte où les utilisateurs peuvent travailler de n’importe où, parcourir des sites Web à haut risque et se connecter à des applications SaaS non-gérées à partir d’appareils non-gérés.