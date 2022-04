Teradata nomme Richard Petley au poste de vice-président exécutif des ventes pour la région EMEA

avril 2022 par Marc Jacob

Fort de plus de 20 ans d’expérience et d’un bilan accompli et cohérent en matière de résultats d’entreprise sur site et dans le Cloud, Richard Petley rejoint l’équipe après avoir travaillé chez Oracle, où il occupait les fonctions de Senior Vice President, Western Europe pour Oracle Cloud et de Managing Director chez Oracle UK. Avant ses années chez Oracle, il a occupé différents postes de direction des ventes chez IBM et a grandement contribué à la croissance et au succès constant des logiciels d’entreprise, du SaaS et de l’IA.

Richard Petley est un fervent défenseur de la durabilité, de la diversité, de l’équité et de l’inclusion. Il a siégé au conseil mondial de la durabilité d’Oracle et à son conseil de la diversité pour la région EMEA. Il a également été membre du conseil d’administration de TechUK, a siégé au conseil technologique de la CBI et a fait partie du groupe de stratégie technologique de l’organisation caritative The Prince’s Trust.