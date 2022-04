Tenable signe un accord pour l’achat du spécialiste de la gestion de la surface d’attaque Bit Discovery

avril 2022 par Marc Jacob

Tenable, le spécialiste de la gestion du cyber risque, annonce la signature d’un accord pour racheter Bit Discovery, un leader dans la gestion de la surface d’attaque externe (EASM). Les solutions de cyber-exposition de Tenable, leaders sur le marché, combinées aux capacités EASM de Bit Discovery apporteront aux clients une vue différenciée à 360 degrés de la surface d’attaque moderne - tant à l’intérieur qu’à l’extérieur - afin d’identifier et d’éliminer les zones de risque de sécurité connues et inconnues.

Après la conclusion de l’accord, Tenable exploitera les solutions EASM de Bit Discovery dans l’ensemble de son portefeuille - de la gestion des vulnérabilités d’entreprise (VM) à Nessus, du cloud à la technologie opérationnelle (OT) et à l’identité. Une fois intégrées, les clients auront la possibilité d’évaluer la posture de sécurité de l’ensemble de leur surface d’attaque et de comprendre chacune d’entre elles dans le contexte d’un chemin d’attaque qui pourrait exister depuis les systèmes externes jusqu’aux actifs critiques. En couvrant à la fois les actifs externes et internes, Tenable fournira une vue complète des vulnérabilités et des cyber-risques, permettant aux clients de prioriser les efforts de remédiation et de minimiser la cyber-exposition.

La découverte et la compréhension de chaque partie de l’empreinte numérique d’une entreprise sont des étapes essentielles de tout programme de cybersécurité efficace. La découverte n’a jamais été aussi critique, étant donné la dépendance à l’égard de services, d’applications et d’API critiques tournés vers l’Internet. Le problème pour la plupart des organisations est qu’elles sont largement aveugles à l’étendue complète et en constante évolution des actifs et services liés à l’Internet. Grâce à sa puissante solution EASM, Bit Discovery élimine ce problème en surveillant en permanence l’Internet, ce qui permet aux clients de découvrir et d’identifier rapidement tous les actifs tournés vers l’extérieur qui pourraient devenir des cibles exploitables par les cybercriminels. Bit Discovery a été fondée par Jeremiah Grossman et Robert Hansen.

Grossman, qui a également fondé WhiteHat Security, a passé environ 20 ans dans la sécurité de l’information, au cours desquels il est devenu une sommité du secteur. Robert Hansen était auparavant un pionnier de la sécurité chez eBay, où il était responsable de l’authentification ainsi que des technologies anti-fraude et anti-phishing.

Selon les termes de l’accord, Tenable va acquérir Bit Discovery pour un prix d’achat total de 44,5 millions de dollars en cash, sous réserve des ajustements habituels du prix d’achat. L’acquisition devrait être conclue plus tard au cours du deuxième trimestre de 2022, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.

Bit Discovery ne devrait pas avoir d’impact significatif sur les résultats financiers de Tenable au deuxième trimestre. Pour la seconde moitié de l’année, le chiffre d’affaires ne devrait pas être significatif, mais Bit Discovery devrait ajouter 2 à 3 millions de dollars de facturation courante calculée, plus particulièrement dans la dernière partie de l’année, et 2 à 3 millions de dollars de perte nette non-GAAP.