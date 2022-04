Tenable renforce son partenariat avec ServiceNow pour mieux protéger l’OT

avril 2022 par Marc Jacob

Tenable, Inc. renforce son partenariat avec ServiceNow pour ajouter à sa plateforme l’inventaire des actifs et les données de vulnérabilité de Tenable.ot. Utilisant les conseils d’évaluation et de remédiation unifiés de Tenable, cette nouvelle intégration rationalise l’inventaire des actifs et centralise les flux de remédiation des technologies informatiques et opérationnelles (OT) dans les environnements industriels convergents.

En regroupant nativement les données sur les vulnérabilités des systèmes IT et OT, la dernière intégration de Tenable à ServiceNow offre une visibilité et un contrôle des actifs d’exploitation avec les mêmes outils et processus qui étaient traditionnellement réservés aux actifs informatiques. Grâce aux fonctionnalités de priorisation prédictive de Tenable, les clients peuvent classer par ordre de priorité les failles informatiques et OT qui présentent le plus grand risque pour leur entreprise, puis y remédier dans le cadre d’un flux de travail rationalisé via le module Vulnerability Response (VR) de ServiceNow.

Cette nouvelle intégration est disponible gratuitement pour les clients actuels de Tenable.ot et de la Now Platform de ServiceNow.