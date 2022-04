Tenable - Commentaires sur lePatch Tuesday de Microsoft

avril 2022 par Claire Tills, Senior Research Engineer chez Tenable

La version Patch Tuesday de ce mois-ci comprend des correctifs pour 117 CVE - neuf qui sont classés critiques et deux zero days, dont l’un a été exploité dans la nature et signalé à Microsoft par la National Security Agency.

"Microsoft a corrigé CVE-2022-24521, une vulnérabilité d’élévation de privilège dans le pilote Windows Common Log File System qui a reçu un score CVSSv3 de 7,8 et qui a été exploitée en tant que jour zéro. Bien qu’aucune information supplémentaire ne soit disponible sur l’exploitation de CVE-2022-24521, nous savons que CrowdStrike et la NSA sont impliqués dans sa découverte.”

"De plus, Microsoft a corrigé la CVE-2022-26904, une vulnérabilité d’élévation de privilège, dans le service de profil utilisateur. Même si l’exploitation de cette vulnérabilité nécessite qu’un attaquant choisisse le moment idéal pour réunir certaines conditions, Microsoft l’a classée dans la catégorie "Exploitation plus probable".

"Il convient également de noter que les versions 4.5.2, 4.6 et 4.6.1 du .NET Framework de Microsoft et la version 20H2 de Windows 10 arriveront bientôt en fin de support. Il est vivement conseillé aux utilisateurs de mettre à jour leurs systèmes pour s’assurer qu’ils continuent à recevoir les mises à jour." “Il y aura probablement beaucoup de divergences ce mois-ci dans les comptes CVE. L’équipe de réponse à la sécurité de Tenable a calculé 117 en supprimant les CVE corrigés avant le 12 avril.”