Telehouse ouvre son cinquième datacenter sur le campus des Docklands à Londres

avril 2022 par Patrick LEBRETON

Telehouse annonce l’ouverture officielle de son cinquième datacenter à Londres, Telehouse South. Situé sur le campus de datacenter le plus emblématique et le plus connecté d’Europe dans les Docklands de Londres, Telehouse South est le plus grand datacenter de Telehouse.