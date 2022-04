Tata Communications renforce encore son WAN IZOTM Internet pour les entreprises internationales

avril 2022 par Marc Jacob

Avec des services réseau prévisibles et fiables, offrant un accès à plus de 150 zones géographiques, WAN IZO™ Internet offre des services Internet de haute qualité, des expériences réseau cohérentes sur diverses options de service, notamment l’Internet haut débit. Il permet désormais un transfert de données transparent des succursales vers les centres de données, des succursales vers les clouds, et sur plusieurs clouds pour les entreprises. Les entreprises sont alors en mesure d’avoir une gestion simple et agile de leurs réseaux mondiaux et régionaux.

Les nouvelles variantes sont lancées pour les entreprises d’Amérique du Nord, d’Europe, du Royaume-Uni et d’Irlande et des marchés d’Asie-Pacifique. Tata Communications WAN IZO™ Internet est adapté aux entreprises qui introduisent des services de cloud dans leur architecture informatique et réseau existante et aux entreprises qui cherchent à étendre de manière rentable leur portée mondiale à de nouveaux marchés. IZO™ Internet WAN s’adresse à tous les secteurs d’activité tels que l’industrie manufacturière, l’informatique, l’ITeS, les services, la vente au détail, le BFSI, etc. IZO™ Internet WAN, lancé en 2014, est le premier internet prévisible et fiable au monde.

Gartner prévoit que les déploiements croissants d’applications critiques dans le cloud pousseront 30 % des entreprises mondiales à utiliser des services Internet améliorés d’ici 2023, contre moins de 1 % en 2020.

“Les entreprises confient de plus en plus le trafic professionnel prioritaire aux connexions Internet. Pour soutenir ces activités, l’expérience Internet de l’entreprise doit être fiable, prévisible et transparente. Le WAN Internet IZO™de Tata Communications vise à fournir des performances élevées et constantes entre les points d’extrémité Internet haut débit et les services cloud, en tant qu’option de service largement disponible et fiable”, confirme Brian Washburn, directeur de recherche, Service Provider Enterprise & Wholesale d’Omdia.