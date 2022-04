Tanium est disponible sur la marketplace Microsoft Azure

avril 2022 par Marc Jacob

Tanium annonce la disponibilité de Tanium sur la marketplace Microsoft Azure, une boutique en ligne fournissant des applications et des services à utiliser sur Azure. Les clients peuvent désormais acheter du Tanium directement sur la boutique. Ils peuvent ainsi simplifier leurs procédures d’achat et avoir la possibilité d’imputer cette dépense sur le programme Microsoft Azure Consumption Commitments (MACC).

La marketplace Microsoft Azure permet de mettre en relation des entreprises à la recherche de solutions cloud innovantes avec des partenaires comme Tanium qui développent des offres prêtes à l’emploi et fonctionnant sur Azure. Les clients de Tanium peuvent désormais s’appuyer sur Azure pour accélérer la mise en œuvre de leurs stratégies de sécurité, grâce à un déploiement et une diffusion simplifiés.

Tanium aide les clients à maximiser leur investissement dans les technologies Microsoft en intégrant l’informatique, les opérations, la sécurité et les risques au sein d’une plateforme unique qui protège chaque collaborateur, chaque endpoint et chaque flux de travail (workflow) contre les cyberattaques. Seul Tanium offre une vue complète sur l’ensemble des endpoints, une interface unique et une taxonomie commune dans un seul but partagé : protéger les données et les infrastructures critiques quelles que soient leur taille.

Aujourd’hui, l’industrie IT est fragmentée par des fournisseurs opérant dans des domaines d’expertise spécifiques, chacun avec son propre parcours d’intégration. Il est alors difficile pour les utilisateurs de rester à jour sur les solutions existantes, de les gérer, ainsi que de collecter et d’analyser les données grâce à ces solutions pour prendre des décisions. En revanche, Tanium et Microsoft gèrent de manière complète les risques et la conformité sur une grande variété d’environnements, du Cloud à l’edge computing. Cela comprend la détection et l’inventaire des endpoints, la gestion des postes clients, la conformité opérationnelle, la protection des données sensibles et la chasse aux cybermenaces : le tout permet de créer des workflows collaboratifs entre les équipes et de bénéficier d’un accès à une source unique de données partagées et fiables en temps réel.