Synetis : Nommé Growth Partner of the Year 2021 par Varonis

avril 2022 par Marc Jacob

Synetis annonce la réception de sa récompense Growth Partner of the Year 2021 par Varonis.

Synetis propose une démarche complète à ses clients — PME et grandes entreprises de tous secteurs d’activité, de l’accompagnement à la mise en œuvre et la gestion de nouvelles solutions au sein de leur SI. Intervenant aujourd’hui sur cinq domaines d’expertise — qui sont l’audit de sécurité, le CERT, la GRC (Gouvernance, Risques et Conformité), l’identité numérique et la sécurité opérationnelle, Synetis travaille en étroite collaboration avec ses clients pour s’assurer qu’ils tirent pleinement parti de leur investissement Varonis et fournit un support de haute qualité en évoluant au plus proche des besoins clients.

« Nos partenaires sont nos principaux collaborateurs — ils jouent un rôle déterminant et accordent chaque jour la priorité aux besoins de nos clients en matière de cybersécurité », a déclaré Jim O’Boyle, Vice-Président des Ventes Mondiales chez Varonis. « Nous sommes ravis de souligner les efforts et les réalisations exceptionnels de notre communauté de partenaires. Félicitations à Synetis pour avoir été nommé Growth Partner of the Year en se surpassant en 2021. »

En étroite collaboration avec Varonis, Synetis aide ses clients à sécuriser leurs données les plus précieuses et les plus vulnérables. « Les capacités technologiques de Varonis, couplées à l’expertise des équipes Synetis, nous permettent d’apporter à nos clients une qualité de service différenciante vis-à-vis des standards du marché. L’offre DataRun, que nous avons créé il y a maintenant un an, nous permet jour après jour d’accompagner les entreprises de toutes tailles à simplifier la gestion et la sécurisation de leurs données, on-premise ou dans le cloud. Elle est un véritable succès avec plus de 30 organisations dorénavant équipées. » explique Stéphane Seguin, Deputy Channel Manager chez Synetis.

« Ce prix vient récompenser un partenariat de premier plan, qui a su prospérer au fil des succès communs ! Les raisons sont selon nous assez simples : Varonis et Synetis sont leaders sur le marché de la cybersécurité mais restent avant tout à l’écoute de leurs clients, et cela se ressent sur les projets. » ajoute Eric Derouet, Président et Co-fondateur de Synetis.

« Effectivement, Synetis est un partenaire solide pour Varonis. Nous partageons la même vision : être un acteur fort dans l’écosystème de la sécurité moderne ! » commente Pascal Bordin, Channel Director France chez Varonis.