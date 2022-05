Synelience et Wixalia concrétisent leur fusion

mai 2022 par Marc Jacob

Dans un contexte d’évolution rapide des besoins du marché et de ceux de ses clients, Synelience, spécialisée dans le conseil stratégique, la cybersécurité, la transformation digitale et Wixalia, spécialiste de la connectivité professionnelle, du très haut débit, des infrastructures réseaux, de l’infogérance et de l’IoT annoncent leur fusion afin de répondre aux enjeux de transformation digitale de toute entreprise quelle que soit leur taille ou leur secteur d’activité. Cette union donne naissance à Synelience Group, et devient une nouvelle entité et une nouvelle marque unique à vocation fédératrice et business.

Cette fusion marque la volonté de devenir l’acteur incontournable de ce secteur, en étant reconnu pour sa forte expertise technologique. Historiquement implanté sur le marché exigeant de la e-Santé, Synelience Group a enrichi son offre globale de services et son positionnement afin de mieux accompagner ses clients historiques et accélérer sur d’autres cibles et d’autres marchés à conquérir.

Fort d’une expertise technologique permettant de couvrir l’ensemble des besoins digitaux et IT de ses clients, Synelience Group se divise désormais en 3 marques commerciales dédiées pour répondre aux enjeux technologiques des entreprises :

● Cinalia, division conseil stratégique, cybersécurité et ingénierie applicative, a pour mission d’accompagner les entreprises dans leur transformation numérique, développe et intègre des solutions digitales efficientes et sécurisées.

● Wixalia, division opérateur et intégrateur IT, permet de connecter les entreprises à l’innovation digitale, les préparer aux évolutions technologiques et à l’intelligence artificielle.

● Softalia division éditeur et intégrateur de solutions applicatives santé, conçoit et déploie des logiciels dédiés créateurs de valeur adaptés aux besoins actuels et futurs des établissements médico-sociaux.

Partenaire de confiance présent dans 7 pays, avec près de 450 collaborateurs engagés, Synelience Group souhaite continuer son développement en France comme à l’international. Jean-Luc GUILLEMETTE, Directeur Général de Synelience Group, et Olivier THOORIS, Président de Synelience Group pourront compter sur la force d’un réseau international associée à la proximité de leurs agences locales et partenaires labellisés afin de réaliser leur objectif : atteindre 100 M€ de chiffre d’affaires d’ici 2024.

Le groupe pourra s’appuyer sur d’excellents résultats sur l’exercice 2021, avec près de 60 M€ de chiffre d’affaires généré par ses plus de 150 clients.