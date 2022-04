Sylob améliore l’expérience client avec Portworx de Pure Storage

avril 2022 par Marc Jacob

Face au manque d’évolutivité et de sécurité de son ancienne solution de stockage, Sylob cherchait à faire évoluer sa solution d’ERP vers une infrastructure cloud moderne. Il s’agissait d’offrir à ses clients plus de performance et d’agilité pour faire face à l’augmentation de la demande et à la tension dans les chaînes d’approvisionnement.

Les critères clés pour Sylob étaient une configuration facile avec l’environnement Kubernetes, des capacités de personnalisation qui lui permettent d’offrir un service sur mesure et une facilité d’utilisation à ses clients. Portworx, la plateforme de services de données Kubernetes, a été choisie pour ses capacités fiables et flexibles, offrant à Sylob un accès continu à toutes ses données et à tous ses workflows ERP.

Sylob est désormais capable de concevoir une offre cloud sur mesure qui garantit un haut niveau de performance, d’agilité et de sécurité, et qui lui permet d’attirer de nouveaux clients, ces derniers étant désormais convaincus par la sécurité et la haute disponibilité de la solution. En conséquence, l’entreprise a presque quadruplé ses ventes de solutions cloud en trois ans.

« Nous avons commencé à étudier les solutions cloud il y a plus de cinq ans et nous avons renforcé notre offre en intégrant davantage de produits cloud » explique Laurent Cathala, Chief Architect chez Sylob. « Nos clients sont souvent dotés de petites équipes informatiques, ils ont besoin de systèmes ERP flexibles qui s’adaptent à leurs besoins. La crise sanitaire a accéléré cette transformation, nos clients se tournant alors vers les solutions cloud pour répondre à leurs besoins. Notre solution est entièrement personnalisable selon les différents secteurs et les cas d’utilisation, et elle leur offre une grande valeur ajoutée. »

Depuis, l’ERP de Sylob a gagné en facilité d’utilisation, ce qui permet à ses clients de se concentrer sur les missions commerciales, tels que la gestion des fournisseurs ou encore l’exécution des commandes. En outre, les clients bénéficient d’une protection des données accrue grâce aux fonctionnalités de sauvegarde et de clonage des données de Portworx.

« Les ordres de fabrication sont gérés par les systèmes ERP, il est donc vital pour nous d’offrir une solution technologique qui garantit une haute performance, car il en va de la réputation de nos clients envers leurs propres clients. Avec Portworx, nous avons obtenu bien plus que ce à quoi nous nous attendions : une plateforme de données Kubernetes qui continue à nous apporter de la valeur et à soutenir chaque jour notre évolution dans le cloud » précise Laurent Cathala.

Pour Hugues Heuzé, country manager France de Pure Storage : « Les PME françaises cherchent actuellement à tirer parti du cloud et c’est précisément avec des solutions cloud natives telles que celle de Sylob qu’elles pourront le faire. Nous sommes ravis que Portworx permette à Sylob d’offrir le haut niveau de performance, d’agilité et de sécurité que ses clients exigent et, enfin et surtout, de permettre à Sylob de poursuivre sa trajectoire de croissance impressionnante. »