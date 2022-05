Strong Network : Prix de la startup FIC 2022

mai 2022 par Marc Jacob

Organisé conjointement par la Gendarmerie nationale et AVISA Partners, avec le soutien de la Région Hauts-de-France, le FIC remet chaque année, grâce à un jury de haut niveau composé de représentants de l’écosystème français de la cybersécurité, le Prix de la startup FIC. Il a pour objectif d’encourager l’innovation et l’industrie de la cybersécurité française et européenne.

Parrainé par Atos, avec le soutien cette année de l’European Cyber Security Organisation, le Prix de la startup FIC a sélectionné 14 startups européennes sur 75 candidates. Les finalistes, Anozr way, bfore.ai, Blacknoise, Cetrac, Cysec, Dataxium, Enthec, Ermes, Glimps, Malizen, Mindflow, Nano Corp, StrangeBee et Strong Network, ont pu chacune pendant 30 minutes présenter et défendre leur projet devant l’ensemble des membres du jury, réuni au nouveau Campus Cyber.

Le choix du jury s’est finalement porté sur quatre pépites : Strong Network, Prix de la startup FIC, Mindflow, Prix du Jury, Blacknoise, Coup de cœur du Jury, et pour sa première édition le Prix OT a été remis à Nano Corp.

Zeina Zakhour, Global CTO Digital Security, Atos : « Au fil des années, le Prix de la Start-Up FIC a su reconnaitre et récompenser des pépites et a servi d’accélérateur pour leur développement. Atos est, à cet égard, fier d’être parrain de ce prix pour la 2e année consécutive. Cette sélection illustre l’excellente vitalité de l’innovation européenne en cybersécurité, le prix ayant été ouvert, et je m’en félicite, aux candidatures européennes. L’innovation doit être une action collective, aussi bien des pouvoirs publics qu’au travers de la coopération entre les grands groupes et les start-ups, afin de faire face à la menace cyber et aux enjeux de souveraineté numérique européenne. »

Guillaume Tissier, co-organisateur du FIC et associé d’AVISA Partners : “Nous avons eu cette année 75 candidats dont 81% de nouveaux, ce qui témoigne du dynamisme du secteur. Nous avons par ailleurs décidé d’ouvrir le prix à l’Europe et avons donc eu 26% de candidatures étrangères, dont d’ailleurs le lauréat du prix FIC. La maturité des dossiers que nous recevons progresse également : les candidats ont pour la plupart déjà des solutions qui ont trouvé leur marché."