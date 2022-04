Stratosfair lève 450 000 euros pour accélérer le déploiement de son maillage territorial

avril 2022 par Marc Jacob

Stratosfair annonce la levée de 450 000 euros à l’issue de son opération de Crowdfunding opérée avec MyOptions (débutée le 13 janvier 2022) et qui visait précisément ce montant pour finaliser l’opération de pré-seed à hauteur de 1 Millions d’euros.

Parce que le Datacenter est le cœur névralgique d’un écosystème vertueux au service de l’attractivité des territoires et des entreprises et parce que les grandes villes n’ont plus le monopole de l’attractivité, Stratosfair va pouvoir déployer sa stratégie de maillage territorial.

Après les sites de Lanester, de Pontivy et d’Angers, Stratosfair ambitionne à présent de couvrir encore davantage le territoire breton mais également de se déployer en région Grand Est pour prouver la force d’adaptation de son modèle et l’appétence de son concept partout en France. Et ce, avec son offre disruptive de Datacenter pensés en “Blue IT”, c’est-à-dire qui permettent un impact positif.