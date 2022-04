Stratosfair annonce la nomination de Ninon Le Meur au poste de Chief Operating Officer (COO)

avril 2022 par Marc Jacob

Stratosfair - un réseau de Datacenters locaux à impact positif au service des TPE, PME et collectivités - annonce la nomination de Ninon Le Meur au poste de Chief Operating Officer (COO). Sous l’égide de Bérenger Cadoret, fondateur et CEO de Stratosfair, Ninon - qui a précédemment exercé au sein du Ministère des Armées et du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères - jouera un rôle stratégique dans le développement des opérations, la structuration et le déploiement du modèle innovant de Stratosfair sur l’ensemble du territoire national en 2022.

L’arrivée de Ninon Le Meur intervient dans une phase d’hypercroissance de la startup qui est en chemin pour doubler ses effectifs cette année (pour atteindre 30 collaborateurs d’ici à fin 2023) et mettre en service une dizaine de Datacenters sur l’ensemble du territoire national tout en préparant son déploiement à l’international. En tant que COO, elle aura pour mission de structurer et d’accompagner la stratégie ambitieuse de développement de Stratosfair, tout en optimisant l’ensemble des processus internes, industriels et écologiques.

A l’heure où la transition énergétique et l’impact environnemental sont des sujets majeurs pour le 21ème siècle, Stratosfair ambitionne de créer le premier réseau de Datacenters de proximité, souverains et bas-carbone sur le territoire. Il était donc essentiel pour cette start-up de s’appuyer sur un talent en phase avec son ADN et ses valeurs, pour soutenir une importante croissance en France et à l’international.

En 2020, le monde confiné a engendré une hausse de près de 40% du trafic Internet mondial et une sur-sollicitation des infrastructures des principaux fournisseurs de contenus et services, à commencer par leurs Datacenters qui comptaient déjà pour près de 1% de la consommation mondiale d’électricité. La course est donc lancée pour trouver des solutions alternatives plus durables, alors même que la dépendance de notre économie au numérique va croissant.

L’objectif de Stratosfair – en proposant une alternative à l’opposé de la tendance au gigantisme des Datacenters en grandes métropoles où les données ne sont pas nativement souveraines – est d’apporter une réponse concrète à l’attractivité des territoires et aux enjeux en matière d’économie circulaire et écologique.

Ces hébergements numériques souverains dans des centres de données à impact positif, permettent véritablement aux entreprises locales d’engager leur transition numérique et écologique, et aux collectivités de renforcer l’attractivité de leur territoire. Leur innovation réside dans le fait d’intégrer un Datacenter au cœur d’un circuit d’économie circulaire local, où l’énergie est recyclée et valorisée et d’assurer la souveraineté des données.

Âgée de 27 ans, née au Vietnam et ayant grandi en Bretagne (Lorient), Ninon Le Meur est diplômée de Droit et de Sciences Politiques et termine son cursus académique à HEIP Paris (école des Hautes Études Internationales et Politiques). Elle commence sa carrière en 2018 en intégrant l’Etat-Major des Armées avant de rejoindre le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.