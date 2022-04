SonarSource lève 375 M€

avril 2022 par Marc Jacob

SonarSource utilisera ces capitaux pour développer ses équipes marketing et commerciales à l’international alors que l’entreprise ambitionne d’atteindre rapidement le milliard de dollars de chiffre d’affaires.

Utilisées par plus de cinq millions de développeurs, la solution de SonarSource permet aux entreprises de maximiser la valeur de leurs logiciels en aidant les équipes de développement à écrire du code de bonne qualité, exempt de bugs et de failles de sécurité et homogène. Du fait que les logiciels sont continuellement modifiés et que Sonar permet de n’incorporer que du « code propre » (Clean Code), le résultat est qu’une fois que les entreprises utilisent la solution Sonar, la qualité globale de leur base de code s’améliore de manière systématique et la dette technique se réduit significativement. Il en résulte des gains de productivité importants. Les développeurs peuvent se concentrer sur l’innovation et sur l’amélioration des produits et de l’expérience utilisateur, renforçant ainsi les indicateurs clés.

SonarSource emploiera cet investissement à doubler sa force de vente en 2022 et à étoffer les équipes marketing de ses bureaux existants de Genève en Suisse, d’Annecy en France, de Bochum en Allemagne et d’Austin au Texas. L’investissement dans la vente et le marketing aidera la société à élargir sa présence parmi les 70 millions de développeurs de logiciels que compte le monde. En outre, SonarSource prévoit d’ouvrir un nouveau siège régional à Singapour, lui permettant de s’implanter sur le marché en plein essor de l’Asie-Pacifique.

Cette levée de fonds intervient à l’heure où SonarSource est en pleine montée en puissance. La société a notamment franchi des caps importants :

• Plus de cinq millions de développeurs dans au moins 300 000 entreprises font appel aux produits de SonarSource afin d’améliorer la qualité de leur code.

• Au cours des quatre dernières années, SonarSource a vu sa clientèle progresser de plus de 2000 %.

• 80 sociétés du classement Fortune 100 utilisent la plateforme SonarSource. IBM, Microsoft, Barclays, Alphabet et la NASA font aujourd’hui partie de ses principaux utilisateurs.