SolarWinds lance sa solution d’observabilité

avril 2022 par Marc Jacob

Alors que les entreprises renforcent leurs initiatives de transformation numérique, elles modernisent leurs opérations, applications et bases de données, puis procèdent à des déploiements hybrides et multiclouds, tout en veillant à la bonne exécution des charges de travail et systèmes traditionnels. Les entreprises qui gèrent ces environnements complexes, variés et distribués ont accumulé divers outils de surveillance et de gestion que se partagent plusieurs équipes. Gartner® explique que « pour ce qui est des jeux d’outils qui se recoupent, de nombreuses entreprises possèdent déjà plus de 15 outils de surveillance et ne souhaitent pas compliquer davantage la situation1 ». Les équipes d’ITOps, de DevOps et de SecOps reçoivent ainsi des volumes excessifs d’alertes et d’analyses incohérentes qui les empêchent d’accéder aux renseignements exploitables dont elles ont besoin pour identifier, privilégier et résoudre rapidement les problèmes qui touchent les services critiques pour l’entreprise. Il est également parfois fastidieux d’implémenter et de gérer ces outils disparates. En outre, le coût prohibitif de leur maintenance et de leur mise à l’échelle engendre des risques opérationnels et commerciaux.

SolarWinds Hybrid Cloud Observability contribue à résoudre ces problèmes en proposant une solution intégrée, complète et rentable pour le projet full-stack qui assure la surveillance de bout en bout de la prestation des services et des dépendances des composants pour aider les entreprises à adopter une position proactive plutôt que réactive alors qu’elles relèvent les défis des réalités de l’environnement informatique hybride d’aujourd’hui. Hybrid Cloud Observability permet aux professionnels des technologies de surveiller les infrastructures sur un seul écran grâce à des renseignements exploitables qui accélèrent la résolution des problèmes et favorisent la gestion proactive. SolarWinds applique l’intelligence intégrée et l’AIOps à sa solution full-stack.

Par sa conception, la plateforme aide les entreprises à améliorer constamment les performances, la disponibilité, la sécurité et l’expérience numérique au sein de divers environnements cloud, hybrides, distribués et complexes.

SolarWinds Hybrid Cloud Observability

SolarWinds Hybrid Cloud Observability permet aux entreprises de toutes tailles et de tous les secteurs d’activité de rentabiliser rapidement leur investissement, de garantir des niveaux de service satisfaisants, d’accélérer la résolution des problèmes et de réduire la désensibilisation aux alertes ainsi que les risques. La solution aide les entreprises dans les domaines suivants :

● Résolution accélérée des problèmes avec des renseignements exploitables : puisqu’elle est intégrée et qu’elle garantit une couverture full-stack, la plateforme permet aux équipes informatiques de prendre plus rapidement des décisions plus informées, coordonnées et efficaces. Les utilisateurs peuvent facilement découvrir, cartographier et comprendre les dépendances pour prévoir et empêcher la dégradation de l’expérience utilisateur et les pannes de service.

● Garantie des niveaux de service pour optimiser l’efficacité des services informatiques et l’agilité de l’entreprise : Hybrid Cloud Observability aide les équipes à respecter les niveaux de service et à exécuter plus efficacement les tâches de résolution de problèmes, de configuration, d’établissement de rapports et de planification, afin de consacrer davantage de temps aux activités plus importantes. Dotées de renseignements corrélés, les équipes peuvent plus efficacement identifier, privilégier et traiter les problèmes et anomalies, limiter les risques de non-conformité et les surfaces d’attaque, puis identifier avec précision les éléments nécessitant des ajustements en termes de performance et de capacité.

● Réduction du coût de possession : les entreprises peuvent centraliser la supervision pour optimiser les coûts des ressources cloud et sur site grâce à une solution unifiée qui simplifie et renforce les initiatives de migration vers le cloud. Puisque le produit est disponible sous forme de suite au prix raisonnable, les entreprises peuvent utiliser et développer Hybrid Cloud Observability dans des environnements hybrides et cloud, en bénéficiant d’une expérience, d’un déploiement, d’une évolutivité et d’un support unifiés qui garantissent un faible coût total de possession.

Les niveaux Essentials et Advanced de SolarWinds Hybrid Cloud Observability sont désormais disponibles et le lancement d’offres supplémentaires sont prévues plus tard dans l’année.

1 Gartner, Innovation Insight for Observability, Padraig Byrne, Josh Chessman, 28 septembre 2020, actualisé le 9 mars 2022.

