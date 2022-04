Socomec dévoile Masterys GP4

avril 2022 par Marc Jacob

Socomec dévoile Masterys GP4, sa dernière génération d’onduleurs de 10 à 160 kVA/kW. Solution d’alimentation sans interruption (ASI) monolithique de moyenne puissance, elle est conçue pour garantir la disponibilité et maximiser le rendement énergétique - en particulier au sein des bâtiments de santé et des data centers. Socomec a en outre développé Masterys GP4 RK, solution ASI offrant une protection spécifiquement adaptée à l’Edge Computing.

Une solution ASI à la fiabilité éprouvée et à l’architecture innovante Le développement de cette nouvelle gamme est basé sur la technologie éprouvée de Masterys, première solution ASI utilisant la topologie à 3 niveaux, conçue pour protéger les équipements sensibles dans les applications critiques, telles que les serveurs de données ou les dispositifs médicaux.

L’architecture innovante en briques de la gamme Masterys GP4 offre à son utilisateur une configuration sur mesure et rapide de la solution finale, en choisissant parmi un large catalogue d’options de base. Plus de 20 types de briques et d’accessoires, des durées de fonctionnement et des types de batterie flexibles - dont celles intégrant la technologie Li-ion - sont ainsi disponibles.

De par sa conception, cette nouvelle gamme se dote d’une longue durée de vie et d’un MTBF (temps moyen entre pannes) en mode VFI certifié de plus de 350 000 heures. Avec sa technologie numérique embarquée, Masterys GP4 est en outre compatible IoT : il accède facilement aux services connectés et s’intègre dans les environnements de réseau virtuels (LAN/WAN). Ses performances ont été testées et vérifiées par TÜV SÜD.

Alors que les entreprises font de plus en plus appel aux services de colocation et de cloud, elles sont également toujours plus nombreuses à investir dans l’Edge Computing (informatique en périphérie du réseau) de proximité pour répondre à l’évolution des exigences et à l’apparition de nouveaux besoins : sécurité des données, analytique, contrôle d’applications vitales, programmes de développement IoT, expériences de réalité augmentée, etc.

Accompagnée d’un dispositif de refroidissement et d’un serveur, l’ASI Masterys GP4 RK est parfaitement adaptée à ce type d’application de par sa très haute fiabilité, sa densité de puissance importante et sa conception avec accès frontal. En effet, la solution ASI de Socomec, pouvant être montée en rack, a été spécialement conçue pour les applications Edge Computing dans une architecture en brique, qui permet de remplacer facilement le module d’alimentation -sans déconnexion du rack - ce qui rend les réparations cinq fois plus rapides qu’avec une ASI d’ancienne génération.

Une compatibilité avec les batteries Li-ion pour les applications les plus exigeantes Les batteries Li-ion offrent des avantages indéniables dans les applications ASI, notamment avec leur masse et emprise au sol réduites, un temps de charge rapide et une durée de vie plus longue, même avec un fonctionnement de type cyclage. Ce type de batteries est également moins sensible aux montées de températures ambiantes et requièrent donc moins de refroidissement, ce qui réduit de façon drastique les coûts énergétiques associés.

L’ensemble de la gamme Masterys GP4 étant entièrement compatible avec les batteries Li-ion, la connexion au système de contrôle interactif permet la vérification et la gestion des paramètres des éléments au lithium-ion.

L’interactivité avec l’ASI garantit la fiabilité des performances et augmente la disponibilité du système en :

• assurant une charge adéquate et rapide des éléments de batterie au lithium-ion ;

• évitant tout défaut de surcharge irréversible ;

• procédant automatiquement à des actions correctives en cas de situations critiques pouvant porter atteinte aux performances de la batterie.

Avec l’appui de l’application mobile eWIRE, l’installation de la nouvelle gamme d’onduleurs Masterys GP4 est très rapide. eWIRE simplifie l’installation en fournissant des instructions étape par étape pour la mise en place de l’ASI, la vérification des protections électriques et même le câblage de l’ASI et de la batterie. Suite aux vérifications, eWIRE envoie un rapport détaillé au centre technique Socomec pour valider l’installation et permettre la mise en fonction par l’équipe de services.

Les acquéreurs de l’onduleur dispose en complément de SoLive UPS, une application mobile qui fournit une liaison permanente entre les ASI et le téléphone portable de l’utilisateur (direction informatique ou gestion des installations) en utilisant les services de la plateforme cloud de Socomec. L’application reporte automatiquement les derniers états en date des ASI de l’installation, affiche les alarmes et les notifications en temps réel en cas d’événement fortuit.