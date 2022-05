Seuls 3% des salariés repèrent l’intégralité des mails frauduleux qui leur sont adressés

mai 2022 par William Culbert, Directeur EMEA Sud de BeyondTrust, expert en cybersécurité

D’après une récente enquête OpinionWay, si les entreprises prennent peu à peu la mesure des menaces qui transitent par leurs boîtes mails, entre campagnes de phishing et ransomwares, seuls 3% des salariés repèrent l’intégralité des mails frauduleux qui leur sont adressés. L’étude révèle également que 59% des répondants ayant entre 18 et 24 ans sont plus à même de cliquer sur un lien frauduleux vs 26% toutes générations confondues.

William Culbert, Directeur EMEA Sud de BeyondTrust, expert en cybersécurité, commente ces résultats : “Plus tôt nous sensibiliserons les jeunes générations aux bonnes pratiques de sécurité sur Internet, mieux ils sauront se préserver des menaces qui planent à travers leurs écrans et, par conséquent, moins le risque sera élevé pour leurs employeurs de voir leurs données piratées. Au minimum, les jeunes devraient savoir protéger leur identité en ligne, leurs mots de passe, leurs informations confidentielles, identifier les emails frauduleux, et réagir face aux cookies, aux emails indésirables, à la mémoire cache et aux applications qu’ils ne connaissent pas bien. Même les applications dites « de confiance » peuvent poser problème car il n’est pas rare qu’un utilisateur doive comprendre et paramétrer lui-même les options et contrôles de sécurité et de protection des données.”