SentinelOne élargit l’écosystème partenaire de Singularity XDR avec de nouvelles intégrations MDR, SIEM, SOAR et gestion des actifs

avril 2022 par Marc Jacob

Opérations de sécurité unifiées avec Arctic Wolf

De nombreuses entreprises bataillent pour tirer le meilleur ROI de leurs investissements en sécurité. Ensemble, SentinelOne et Arctic Wolf offrent une solution unifiée conçue pour simplifier l’adoption du XDR et de la gestion opérationnelle. La télémétrie de sécurité de la plateforme Singularity XDR de SentinelOne - qui sécurise les terminaux, le comportement des utilisateurs, le réseau et le cloud - est intégrée de manière transparente dans les opérations de sécurité cloud d’Arctic Wolf. Singularity XDR enrichit les données MDR d’Arctic Wolf avec des data complémentaires issues de l’infrastructure, de la plateforme cloud, de l’identité et des intégrations de mail. Les clients disposent ainsi de rapports d’incidents de pointe pour une résolution rapide, une amélioration du ROI et une réduction du temps moyen de réponse (MTTR).

Centraliser la collecte de données et l’automatisation avec LogRhythm

Cette combinaison entre SentinelOne et LogRhythm permet d’intégrer la riche télémétrie des endpoints de SentinelOne dans la plateforme d’opérations de sécurité de LogRhythm. Les clients peuvent ainsi détecter plus précisément les activités malveillantes et réagir en temps réel. Grâce à l’intégration des données XDR de SentinelOne dans LogRhythm, les clients bénéficient d’une protection contre les menaces en temps réel et bénéficient d’analyses pour une surveillance complète de la sécurité. Les actions automatisées LogRhythm SmartResponse™ pour SentinelOne améliorent les workflow de réponse, permettant une remédiation automatisée via le partage des menaces et la mise en quarantaine des appareils.

Gestion améliorée des actifs de cybersécurité avec Noetic Cyber

Grâce à la collaboration entre SentinelOne et Noetic Cyber, il est possible de fusionner la télémétrie des charges de travail des endpoints et du cloud pour cartographier en temps réel tous les actifs et leur protection. Noetic englobe également un moteur complet de workflow d’automatisation, qui permet aux équipes de sécurité de planifier leurs actions correctives, y compris le déploiement de SentinelOne sur des endpoints non protégés.