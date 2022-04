Seagate facilite le stockage de données pour Alfa Romeo F1

avril 2022 par Marc Jacob

Seagate Lyve Cloud est la plate-forme de stockage d’objets à capacité de masse toujours active, conçue pour permettre la liberté multicloud.

Dans un sport générant des gigaoctets de données provenant de capteurs sur les voitures et à l’usine, Seagate Lyve Cloud offrira la confidentialité des données, aucun verrouillage du fournisseur, des frais d’API nuls et aucun frais de sortie, permettant à l’équipe de conserver le contrôle total de leurs données tout en réduisant barrières pour le stockage, le déplacement et l’activation des données à grande échelle.

Frédéric Vasseur, directeur de l’écurie Alfa Romeo F1 Team ORLEN : « Les données générées par notre équipe ont connu une croissance exponentielle ces dernières années et gérer, stocker et accéder à ces informations de manière fiable et sécurisée est devenu un défi croissant. pour notre équipe. Seagate Lyve Cloud nous permet de répondre à tous nos besoins à cet égard sans avoir à nous soucier du comment : Seagate Lyve Cloud donne à notre équipe la liberté de concentrer nos ressources, notre temps et notre attention sur ce que nous faisons le mieux : fournir des résultats sur la bonne voie. »