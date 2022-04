Science-fiction ou science réelle : le métavers est-il l’avenir de la réalité ?

avril 2022 par Sascha Giese, Head Geek™, SolarWinds

Grâce aux films et aux livres de science-fiction, l’idée d’un monde virtuel est déjà un concept familier pour bon nombre d’entre nous. Mais qu’est-ce exactement que le métavers ? Quelles opportunités offre-t-il pour la vie quotidienne ? Et quels sont les défis à surmonter pour l’implémenter ?

Comment définir le métavers

Le mot métavers combine le mot grec pour au-delà (meta) et le mot « univers ». Le concept moderne de métavers est centré sur une réalité virtuelle promettant d’emmener les êtres humains au-delà des limites de la vie quotidienne ordinaire, pour enrichir la réalité ordinaire.

Nous disposons déjà d’un accès instantané à toutes les connaissances du monde via nos smartphones, et nous passons une grande partie de notre vie dans le monde numérique, où les réseaux sociaux et les jeux nous proposent de nous échapper virtuellement de la réalité à volonté.

Le monde numérique est encore loin de remplacer complètement notre réalité, mais des technologies telles que la 5G et les lunettes Google Glass ont démontré que l’innovation et les connaissances requises pour permettre la prochaine avancée vers le métavers sont déjà en place. Pour que cette avancée devienne réalité, quatre points clés doivent être pris en compte.

Le rôle de la sécurité

La technologie dans son ensemble est vulnérable, et si nous souhaitons adopter un mode de vie plus virtuel, elle doit pouvoir résister aux risques très réels des cyberattaques. La sécurité va donc continuer à jouer un rôle essentiel à l’avenir. Même avec les nouvelles approches dont la création suivra indubitablement l’évolution du métavers, il existera toujours des lacunes que les pirates pourront exploiter.

Actuellement, le plus grand risque lié au piratage des smartphones et des ordinateurs est l’accès que les pirates peuvent obtenir aux données qui y sont stockées. Dans le pire des cas, ils peuvent éteindre les appareils ou les détruire de l’intérieur. Dans le cas de dispositifs tels que les lunettes Google Glass, un arrêt serait dérangeant pour le porteur, mais n’aurait probablement pas de conséquence notable.

Exploiter le cloud

Le métavers sera vraisemblablement un système basé dans le cloud. Si tel est le cas, les performances des serveurs devront continuer à s’améliorer régulièrement pour répondre à la demande. Cependant, les serveurs locaux ne sont pas l’avenir des technologies requises pour faire du métavers une réalité.

Les lunettes superposables et autres technologies similaires seront rapidement capables d’offrir une connexion 5G, voire même 6G ou 7G dans un avenir très proche. La puissance de calcul et des serveurs sera également certainement externalisée dans les systèmes cloud. Cependant, une implémentation ad hoc échouerait à l’heure actuelle pour des raisons liées au matériel, non pas parce qu’il n’est pas capable de répondre à la charge de travail requise, mais parce qu’il n’est pas aisément disponible.

Les prix du bon matériel sont très élevés, et qui plus est, comme les deux dernières années l’ont démontré, les chaînes d’approvisionnement mondiales peuvent être interrompues pour diverses raisons. Cela signifie que de nouvelles façons de penser seront nécessaires pour assurer que l’expérience du métavers est uniforme pour tous.

Perspectives d’avenir

Comme c’est le cas pour toute technologie révolutionnaire, il existe des adopteurs précoces qui l’acceptent avec enthousiasme et l’intègrent activement dans leur vie. L’industrie du jeu, qui utilise déjà certaines formes de réalité virtuelle telles que les lunettes de réalité virtuelle et les applications de réalité mixte, représente le parfait exemple d’une passerelle vers la société en général.

Cependant, les possibilités offertes par cette nouvelle façon de vivre dépassent largement le cadre du jeu. Qu’il s’agisse de réunions virtuelles, lors desquelles votre avatar peut échanger en temps réel avec les autres participants, d’une sortie shopping dans un centre commercial virtuel pour trouver une nouvelle tenue, ou d’une participation à un événement virtuel tel qu’un festival de musique, le métavers deviendra partie intégrante de tous les domaines de la vie.

Cette progression va sans doute prendre encore quelques années, mais l’étape suivante de l’évolution ne peut pas être enrayée. Cela peut sembler effrayant ou accablant, mais si la mise en place est effectuée correctement, il n’y a rien à craindre. Un développement réfléchi et prudent réduit au maximum les risques associés au métavers, et les avantages associés sont potentiellement énormes, que ce soit pour les entreprises ou les individus.

Pour en revenir à la science-fiction, notons cependant que l’objectif ne doit en aucun cas être de remplacer la vie réelle par une vie virtuelle. La technologie doit simplement s’attacher à compléter l’univers par le métavers, et à enrichir la vie analogique de composants virtuels, capables de faciliter et d’améliorer la vie quotidienne, mais aussi de la rendre plus excitante, plus connectée et plus futuriste.