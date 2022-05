Schneider Electric et son partenaire Master Systèmes déploient la solution EcoStruxure Automation Expert sur le site industriel de SOPHIM

mai 2022 par Marc Jacob

Schneider Electric a équipé de sa nouvelle solution EcoStruxure Automation Expert le site français de SOPHIM, fabricant d’ingrédients naturels pour la cosmétique haut-de-gamme, actuellement en forte croissance. La PME familiale a fait confiance à cette innovation, commercialisée depuis 2021 sur le marché français, pour faire évoluer son parc de machines existantes simplement et rapidement. Le projet a été développé en partenariat avec Master Systèmes, membre du réseau "Alliance" de Schneider Electric qui rassemble une centaine de systèmes intégrateurs reconnus et certifiés pour l’industrie connectée, l’amélioration de la productivité et la flexibilité des systèmes de production.

Découpler le hardware du software pour garantir la pérennité des investissements industriels

Dans le contexte de sa croissance et du développement de ses activités, le besoin de l’usine de SOPHIM était de moderniser le parc de machines de son site de Peyruis. Jacques Margnat, président de SOPHIM, rappelle :

« Nous faisons le choix de produire nous-mêmes pour maîtriser nos coûts et la qualité de nos produits. En tant que fournisseur d’ingrédients pour de grandes marques de cosmétiques, nous veillons particulièrement à la traçabilité de nos produits et à la sécurité de nos approvisionnements. Tout ceci représente un coût et, pour assurer la stabilité des prix, la compétitivité de notre site est essentielle. »

Pour mettre à jour le parc de machines de SOPHIM, l’intégrateur de solutions d’automatisme et d’informatique industrielle Master Systèmes a choisi la solution EcoStruxure Automation Expert. Vincent Chaix, Engineering department manager chez Master Systèmes, explique :

« Nous souhaitions une plateforme d’automatismes moderne qui répondait à la spécificité du site en matière d’intégration IT. En l’occurrence, le design initial du process industriel, équipement par équipement, limitait les capacités d’évolution et ne permettait plus de répondre aux nouveaux besoins de production. La problématique était donc d’ouvrir les architectures des différents composants du parc afin d’établir une communication entre les différents process. »

La solution EcoStruxure Automation Expert, interopérable, a la particularité de pouvoir être facilement installée sur des automates existants, de marques disparates, et donc isolés. Equipée d’automate Modicon M580 dPAC, la solution a permis d’unifier et de contextualiser les données des différentes machines, les rendant intelligibles et exploitables pour les responsables de production. Les utilisateurs ne sont ainsi plus liés à un seul fournisseur pour le contrôle des automatismes et peuvent faire dialoguer différentes architectures, entre elles et avec le monde informatique, pour plus d’efficacité, de productivité, et de traçabilité.

Les bénéfices de l’Universal Automation pour la compétitivité des entreprises industrielles

Les sites industriels étant très consommateurs en investissements, les entreprises sont confrontées à des problématiques de coûts qui peuvent rapidement entraver leur développement ou mettre en jeu la qualité de leurs produits.

Plateforme d’ingénierie de nouvelle génération, EcoStruxure Automation Expert incarne un changement de paradigme pour l’industrie avec l’automatisation centrée sur les logiciels. S’appuyant sur la norme CEI 61499 qui permet de tirer parti des technologies de la donnée et de l’information, elle est axée sur les événements et orientée objet.

En facilitant la convergence des équipements (OT) vers le monde de l’IT, la solution permet :

De simplifier l’ingénierie des automatismes. Les ingénieurs en automatismes n’ont plus besoin de configurer les communications entre chaque composant. L’ingénierie est ainsi plus rapide, moins coûteuse et réduit considérablement les erreurs de configuration du système.

De rendre le système de production plus agile dans son évolution grâce à une reconfiguration rapide des systèmes d’automatisation, plus flexible et donc plus efficace, au gré de l’évolution de la demande client.

De développer la traçabilité des actions et la productivité des assets.