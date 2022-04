Sami Slim nommé Directeur Général de Telehouse France

avril 2022 par Marc Jacob

Ingénieur, diplômé de Télécom SudParis et de l’Université du Michigan, Sami Slim a rejoint Telehouse France en 2010 en tant qu’ingénieur technico-commercial. Sami Slim a rapidement développé ses compétences et gravi les échelons en occupant, notamment, des fonctions au sein de la Direction de la Stratégie de Telehouse pour ensuite devenir Directeur Adjoint en charge des Ventes et du Marketing à partir de 2014. A ce titre, il a su définir et mettre en œuvre les moyens nécessaires à l’amélioration des capacités d’interconnexion des clients, permettant ainsi l‘accélération significative de la croissance de Telehouse. A travers ces différentes expériences, Sami Slim a su démontrer ses compétences et acquérir la confiance du Groupe. A 37 ans, il devient le plus jeune cadre dirigeant du Groupe qui compte plus de 42 Datacenters dans le monde.

En 2021, Telehouse annonçait un plan d’investissement d’envergure d’1 milliard d’euros sur 5 ans dédié à son bloc européen afin de renforcer la souveraineté numérique du continent. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Sami Slim aura pour principale mission d’accélérer la mise en œuvre de cet ambitieux projet notamment au travers du développement de l’axe Paris-Marseille qui constitue aujourd’hui un carrefour stratégique des autoroutes de l’information. Il aura également pour lourde tâche de maintenir la place de Telehouse au rang de leader dans un environnement en perpétuelle évolution technologique et en forte croissance.