Salesforce se place en pôle position du classement Great Place to Work 2022 en France

avril 2022 par Patrick LEBRETON

Les valeurs de Salesforce, la force de l’inclusion et la proximité managériale lui permettent de se classer à la 1ère place des entreprises où il fait bon travailler pour la 2ème année consécutive et dans le top 3 pour la 5ème année consécutive.

Pour la deuxième année consécutive, Salesforce conforte sa position d’employeur d’exception en se positionnant au 1er rang du classement « Great Place to Work 2022 » en France. Ce prix vient récompenser l’entreprise dans la catégorie « de 1000 à 2500 collaborateurs » et souligne l’importance d’une culture d’entreprise fondée sur des valeurs fortes : la confiance, l’innovation, le succès client, l’égalité et le développement durable.

Un modèle inspirant et attractif

La pandémie a joué un rôle majeur dans l’accélération de la transformation numérique des entreprises et les attentes des employés, qui cherchent désormais un sens à leur travail. Aujourd’hui, les entreprises qui n’ont pas formulé d’engagements RSE, de plans d’actions, ou de stratégies qui intègrent les enjeux de responsabilité sociale, sociétale ou environnementale peinent à recruter de nouveaux talents.

C’est pourquoi dès ses débuts, Salesforce a développé une culture d’entreprise forte, basée sur l’égalité et l’innovation, au service de la société. Ainsi, l’entreprise a mis au cœur de sa stratégie son modèle 1-1-1 qui mobilise l’ensemble de ses ressources : 1% du capital, 1% du temps des salariés et 1% des produits sont dédiés à des projets philanthropiques. Les salariés peuvent ainsi s’engager auprès de l’association ou de l’ONG de leur choix et bénéficient de 7 jours de congés de bénévolat payés par Salesforce (ou VTO pour volunteer time off).

D’après les résultats de l’enquête “Great Place to Work 2022”, 92% des salariés de Salesforce France affirment approuver l’engagement citoyen de l’entreprise et 86% se disent prêts à recommander fortement Salesforce à leur entourage.

En 2021, les employés de Salesforce France ont ainsi consacré près de 20000 heures de bénévolat à une ou plusieurs associations de leur choix. Les actions concernent notamment le soutien aux personnes handicapées, à des réseaux pour l’égalité femmes-hommes, aux communautés LGBT+, l’accès des jeunes aux formations dans le numérique, ou la préservation de l’environnement. Sport dans la Ville, Mozaïk RH, Social Builder, Simplon ou Tumo Paris, entre autres, font partie des associations ayant bénéficié d’un soutien financier ou de mécénat de compétences de la part de Salesforce France. Preuve qu’un modèle responsable est la clé de l’attractivité et explique la première place obtenue par Salesforce en France.

Une entreprise dans l’air du temps

Salesforce a également su s’adapter aux évolutions actuelles qui secouent notre société. Pionnière en matière d’égalité, l’entreprise renouvelle régulièrement ses initiatives pour accompagner au mieux l’ensemble de ses collaborateurs au quotidien à travers plusieurs initiatives :

Equality Office : l’égalité revêt une importance fondamentale dans la culture de Salesforce. Le poste de Chief Equality Officer a ainsi été créé dès 2016 afin de s’assurer que le recrutement et le développement des salariés respecte les bonnes pratiques en matière d’éthique, d’inclusion ou de diversité.

Formations : tous les managers doivent suivre une formation obligatoire, telle que ‘Cultivate Equality’, afin de lutter contre les stéréotypes et les biais inconscients lors des phases de recrutement ou de promotion.

Egalité salariale : 16 millions de dollars ont été investis depuis 2016 afin d’assurer un salaire égal à poste égal.

Congé parental : Salesforce va au-delà du cadre légal en France en offrant un congé parental allant de 12 à 26 semaines, sans distinction de genre ou d’orientation sexuelle.

Toutes ces initiatives sont grandement saluées par les salariés qui reconnaissent à 85% l’équité de l’entreprise, un score exceptionnel pour la catégorie des entreprises de 1000 à 2500 salariés.

Les efforts du groupe se tournent aussi vers le développement durable, désormais cinquième valeur clé de Salesforce. Salesforce, également signataire de la Charte Paris Action Climat, a financé la plantation de 30 millions d’arbres en partenariat avec Global Citizen et 1T.org. Cela renforce l’attractivité de l’entreprise qui tient à répondre aux attentes de ses talents, en particulier les plus jeunes générations d’employés, qui ont mis la lutte contre le changement climatique au cœur de leurs priorités. Cet engagement pour plus de responsabilité environnementale contribue à faire de Salesforce une source de fierté pour ses salariés. En effet, 87% des répondants du classement Great Place to Work affirment être fiers de leur entreprise.

Le succès d’un management bienveillant

88% des salariés interrogés par Great Place To Work estiment que le management au sein de Salesforce est accessible, ouvert au dialogue et 90% le reconnaissent comme honnête et éthique. Cette reconnaissance de la part des collaborateurs prouve la nécessité pour les managers de se montrer engagés auprès de leurs équipes.

Dès la création de Salesforce, l’objectif était de faire en sorte que l’ensemble des salariés se sentent intégrés dans “l’Ohana“ (”famille“ en hawaïien), un concept cher au fondateur et CEO du groupe, Marc Benioff. Tous les managers sont aussi évalués sur leur capacité d’écouter leurs équipes et d’améliorer leur environnement de travail. Salesforce s’est aussi converti au « flex office », en donnant la possibilité aux collaborateurs de choisir de télétravailler un ou plusieurs jours par semaine ou de venir au bureau aussi fréquemment qu’ils le souhaitent. La souplesse des horaires nécessaire au cours de la pandémie a totalement changé les habitudes des employés. Un budget a même été alloué pour permettre aux collaborateurs d’aménager un espace de travail à domicile.

Afin de répondre à ses besoins de recrutement, Salesforce adopte de nouvelles formes d’évènements de networking originaux tels que le “Salesforce Discovery” qui sera organisé le 11 avril 2022. Cet évènement a pour but d’élargir le spectre des profils habituels dans une atmosphère décontractée, propice aux contacts de qualité. Salesforce recrute actuellement à des postes de commerciaux, marketing, ingénieurs avant-ventes, ou architectes (consulter la page “Carrières” France).