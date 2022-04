SOC N3

avril 2022 par Elite Cyber Group

EliteCyber représente son client éditeur & intégrateur qui poursuit sa croissance sur son activité Cloud et recrute un expert sécurité H/F pour intervenir dans un contexte mixte d’intégrat...

La gestion des incidents de sécurité

- Investigation, analyse & résolution des incidents de sécurité de niveau 3

- Support des équipes SOC de niveau 2 & des équipes de production

- Définitions des stratégies de détection des incidents de sécurité (incidents redoutés, scenarios de détection, règles de corrélation, collecte, notification…)

- Investigation, analyse & résolution des incidents de sécurité de niveau 3 - Support des équipes SOC de niveau 2 & des équipes de production - Définitions des stratégies de détection des incidents de sécurité (incidents redoutés, scenarios de détection, règles de corrélation, collecte, notification…) La mise en place des process & contrôles liés à la sécurité

- Gestion des utilisateurs, des droits & des accès

- Assurer la veille technologique et qualifier les vulnérabilités dans le contexte opérationnel

- Piloter les plans de remédiation (analyse d'impact, définition des plans d'action ainsi que leurs applications)

- Conduire les audits internes

- Gestion des utilisateurs, des droits & des accès - Assurer la veille technologique et qualifier les vulnérabilités dans le contexte opérationnel - Piloter les plans de remédiation (analyse d'impact, définition des plans d'action ainsi que leurs applications) - Conduire les audits internes L'administration des outils autour de la sécurité (antivirus, scans de vulnérabilités, gestion de logs… )

- Exploitation des outils existants

- Préparation et participation aux implémentations des nouvelles solutions de sécurité

- Proposer et réaliser des améliorations sur la plateforme SOC : processus, outils, administration

- Définitions d'architectures sécurisées

- Exploitation des outils existants - Préparation et participation aux implémentations des nouvelles solutions de sécurité - Proposer et réaliser des améliorations sur la plateforme SOC : processus, outils, administration - Définitions d'architectures sécurisées La participation aux projets internes et clients

- Conseils & accompagnement aux clients

- Participation au projet de mise en place de la norme ISO 27001

Compétences requises :

- Maitrise des concepts de sécurité liés à l'infrastructure

- Gestion d'incident de sécurité

- Coordination d'équipes techniques

- Maitrise d'au moins un langage de scripting (bash, powershell, python …)

- Anglais technique

- Maitrise des concepts de sécurité liés à l'infrastructure - Gestion d'incident de sécurité - Coordination d'équipes techniques - Maitrise d'au moins un langage de scripting (bash, powershell, python …) - Anglais technique De bonnes connaissances dans un ou des domaines suivants serait un plus :

- Exploitation/mise en place d'un SIEM

- Gestion des logs de sécurité (Elastic et son écosystème)

- Maitrise de la sécurité des authentifications (AD, IAM, solution de bastion … )

- Connaissances d'un outil EDR/XDR

- Connaissances des normes de sécurité (ISO27001, NIST, PCI …)

- Scanner de vulnérabilités

- Sécurité dans le cloud (Azure …)

EliteCyber représente son client éditeur & intégrateur qui poursuit sa croissance sur son activité Cloud et recrute un expert sécurité H/F pour intervenir dans un contexte mixte d'intégration et de production de la BU Cloud Opérations.Sous la responsabilité du Team Leader de l'équipe SOC, dans une équipe de 5 personnes dédiées à la sécurité, vous interviendrez à la fois sur des missions de RUN & de BUILD comme :PROFILVous êtes diplômé(e) d'un Bac+5 en informatique.Vous disposez de minimum 4 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la cybersécurité. Une expérience précédente dans un SOC serait bénéfique.Afin de remplir vos missions vous devrez être capable de faire preuve d'adaptation, de réactivité et d'avoir un sens du service important.#cyber #job #vacancy #france #itjob #cyberjob #cybersecurityjob #itsecurity #infosec #soc #securityoperationscenter #securityoperationscentre #csirt #cert #incident #forensics #investigations #siem #exr #edr #log #vulnerabilities #iso27001 #logmanagement #log #malware #reverse #virus #scan #correlation

Salaire : 45k€/55k€

Date annonce : 22/04/2022

Date de debut : 22/04/2022

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...