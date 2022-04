SOC N2/N3 - Corporate

avril 2022 par Elite Cyber Group

EliteCyber représente son client, éditeur et intégrateur de solutions.



Vous arriverez sur un projet de création d'équipe SOC au niveau Corporate/Group et interviendrez donc en support aux différentes BU et filiales internes à l'entreprise.



Vous collaborerez avec les différentes équipes Groupe et notamment avec l'équipe SOC de leur activité d'infogérance





La gestion des incidents de sécurité

- Investigation, analyse & résolution des incidents de sécurité de niveau 3

- Support des équipes SOC de niveau 2 & des équipes de production

- Définitions des stratégies de détection des incidents de sécurité (incidents redoutés, scenarios de détection, règles de corrélation, collecte, notification…)



La mise en place des process & contrôles liés à la sécurité

- Gestion des utilisateurs, des droits & des accès

- Assurer la veille technologique et qualifier les vulnérabilités dans le contexte opérationnel

- Piloter les plans de remédiation (analyse d'impact, définition des plans d'action ainsi que leurs applications)

- Conduire les audits internes

L'administration des outils autour de la sécurité (antivirus, scans de vulnérabilités, gestion de logs… )

- Exploitation des outils existants

- Préparation et participation aux implémentations des nouvelles solutions de sécurité

- Proposer et réaliser des améliorations sur la plateforme SOC : processus, outils, administration

- Définitions d'architectures sécurisées

La participation aux projets internes et clients

- Conseils& accompagnement aux clients

- Participation au projet de mise en place de la norme ISO 27001

PROFIL



- Vous êtes diplômé(e) d'un Bac+5 en informatique.



Vous disposez de minimum 2 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la cybersécurité. Une expérience précédente dans un SOC serait bénéfique.





- Maitrise des concepts de sécurité liés à l'infrastructure

- Gestion d'incident de sécurité

- Coordination d'équipes techniques

- Maitrise d'au moins un langage de scripting (bash, powershell, python …)

- Anglais technique



De bonnes connaissances dans un ou des domaines suivants serait un plus :

- Exploitation/mise en place d'un SIEM

- Gestion des logs de sécurité (Elastic et son écosystème)

- Maitrise de la sécurité des authentifications (AD, IAM, solution de bastion … )

- Connaissances d'un outil EDR/XDR

- Connaissances des normes de sécurité (ISO27001, NIST, PCI …)

- Scanner de vulnérabilités

- Sécurité dans le cloud (Azure …)



#cyber #job #vacancy #france #itjob #cyberjob #cybersecurityjob #itsecurity #infosec #soc #securityoperationscenter #securityoperationscentre #csirt #cert #incident #forensics #investigations #siem #exr #edr #log #vulnerabilities #iso27001 #logmanagement #log #malware #reverse #virus #scan #correlation

Salaire : 40k€/50k€

Date annonce : 22/04/2022

Date de debut : 22/04/2022

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...