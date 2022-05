SOC Analyst - Client Final

mai 2022 par Elite Cyber Group

Description de la société :



EliteCyber représente un Groupe français très présent à l'international et un des leaders de la Grande Distribution spécialisée dans l'amélioration de l'habitat.



Dans le cadre des besoins sécurité croissants du Groupe, mon client cherche aujourd'hui à intégrer un Analyste SOC pour travailler au sein du domaine Défense Solutions (Cybersécurité). Plus précisément vous intègrerez l'équipe qui gère (build et run) les produits permettant la détection d'intrusion, l'analyse, l'investigation, la réponse aux incidents de sécurité.



Vous travaillerez dans un environnement technologique riche et exigeant qui vous permettra de monter en compétences et ferez partie d'une équipe humaine et collaborative.



Poste à pourvoir en CDI sur Lille.

Télétravail : 8 jours / mois



Description de vos missions :

En tant qu'Analyste SOC, vous ferez partie des équipes IT et Data qui ont pour mission de faire évoluer le modèle IT et bâtir les écosystèmes digitaux utiles et modulaires du Groupe.



Vos missions principales seront :

• Renforcer la surveillance par l'intégration de nouveaux produits au SOC,

• analyser, investiguer et répondre aux incidents de sécurité,

• Améliorer les délais d'investigation et de réponse par l'automatisation,

• Mettre en oeuvre la stratégie d'inspection des flux à l'échelle du groupe et l'améliorer en continue

• Participer au support de l'équipe sur l'ensemble des produits de sécurité du domaine



Profil recherché :

• Vous avez 3-5 ans d'expérience en tant qu'analyste SOC ou postes assimilés

• Vous possédez des compétences avérées sur les thématiques suivantes : Firewalling / IPS

• Vous maitrisez l'utilisation des outils splunk et graylog dans le cadre de l'analyse de logs

• Vous êtes familier avec les principes et outils de SOAR (Security Orchestration, Automation and Response)

• Vous possédez une bonne compréhension des sujets autour des technologies et outils suivants : Linux, Active Directory, EDR (endpoint detection & response) , Qualys

• Vous êtes à l'aise avec les méthodes Forensics

• La maîtrise du cloud, en particulier de Google Cloud Platform, pourra être un élément différenciant

• Vous possédez des compétences en développement (scripting) python ou autres technologies







Salaire : 50/60kE

Date annonce : 09/05/2022

Date de debut : 09/05/2022

