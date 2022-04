Rubrik nomme Laurent Frédéric au poste de Regional Sales Manager pour la France

avril 2022 par Marc Jacob

Rubrik annonce la nomination de Laurent Frédéric au poste de Regional Sales Manager pour le territoire français. Dans le cadre de ses fonctions, il pilote les activités de Rubrik avec les équipes pre-sales, les partenaires, le marketing et le management afin de coordonner les actions pour la réalisation des objectifs de la société en France.

En rejoignant Rubrik en tant que directeur commercial, Laurent Frédéric a pour mission de relayer la stratégie de l’entreprise autour de la sécurité des données et la résilience opérationnelle auprès des clients, prospects, partenaires et alliances de Rubrik. Laurent Frédéric reporte directement à Nicolas Combaret, Directeur des ventes Europe du Sud de Rubrik.

Laurent Frédéric a un parcours diversifié avec 25 années d’expérience pour des éditeurs informatiques, dans le domaine de la sécurité et de la protection de données, qui lui permet d’avoir une connaissance approfondie de l’écosystème IT, des partenaires ainsi que du marché des grandes entreprises. Avant de rejoindre Rubrik, il a passé 3 ans chez Commvault en tant que Senior Account Executive. Il a également dirigé des équipes commerciales pendant plusieurs années, comme chez Symantec/Veritas où il est resté 12 ans. Laurent Frédéric, 51 ans, est diplômé de l’Ecole des Sciences et Techniques Commerciales.