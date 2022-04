Rosenberger OSI se lance en tant que partenaire de solutions globales pour la numérisation des écoles

avril 2022 par Marc Jacob

Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI), expert en connexions par fibre optique, solutions de câblage et services d’infrastructure, s’est imposé comme un partenaire compétent dans la numérisation des écoles grâce à son approche globale dans le cadre du " DigitalPakt Schule " en Allemagne. Le spécialiste utilise des méthodes et des outils de pointe, tels que le Building Information Modeling (BIM), pour la planification et la gestion de projet. "Nous avons déjà accompagné avec succès un certain nombre d’écoles en passe de devenir des classes numériques. Pour ce faire, nous nous appuyons sur une approche globale comprenant l’inventaire initial et la définition des objectifs, la planification ainsi que l’assistance à la construction", explique le directeur général Thomas Schmidt.

Afin de promouvoir la numérisation dans les écoles d’enseignement général, le gouvernement fédéral et les gouvernements des régions allemands ont adopté en 2019 le programme de financement "DigitalPakt Schule". L’objectif est de mettre en place une infrastructure d’éducation numérique complète et actualisée. Un financement total de 6,5 milliards d’euros sera mis à disposition à cet effet jusqu’en 2025. Pour de nombreux établissements scolaires, la mise en œuvre s’avère toutefois difficile, car elle nécessite non seulement l’acquisition de nouvelles unités informatiques, mais aussi des concepts très larges. Aussi le soutien d’experts en informatique et en câblage est-il indispensable. "Il ne faut pas sous-estimer les besoins supplémentaires en débit d’une école numérisée et la nécessaire mise à niveau du câblage électrique. L’enseignement et l’apprentissage numériques ne peuvent fonctionner sans heurts qu’avec une infrastructure informatique adaptée aux besoins ", déclare Martin Lukas, Process Manager Services chez Rosenberger OSI.

Une infrastructure informatique moderne pour les écoles en trois phases

Rosenberger OSI s’est penché sur cette question et a élaboré un concept global pour les prochains projets de numérisation des écoles d’enseignement général, accompagnés d’experts en câblage tout au long de chaque phase de mise en œuvre. Rosenberger OSI a défini trois phases à cet effet : dans la première phase, inventaire et définition des objectifs. Entre autres, l’infrastructure informatique du moment est notamment évaluée et le niveau numérique est défini. La deuxième phase est suivie de la planification de la future infrastructure informatique et de l’élaboration d’un calendrier et d’un plan de dépenses. La phase deux comprend également la préparation de l’appel d’offres, l’examen des offres et le support aux approvisionnements. Enfin, la troisième phase définit le support à la construction et coordonne les sous-sections pendant l’installation de la technologie électrique et de données et assure le suivi et la documentation du projet. Pour cette approche globale, un partenariat a été conclu avec BACC GmbH & Co. KG, qui se concentre également sur la numérisation des écoles et est spécialisée, entre autres, dans l’éclairage professionnel WLAN.

Planification selon HOAI et BIM

Rosenberger OSI fournit tous les services de planification conformément à la HOAI allemande (honoraires pour les architectes et les ingénieurs). La rémunération des services dans le secteur de la construction en Allemagne est régulée et sert aussi de base à la revitalisation des infrastructures informatiques dans le cadre des projets de numérisation des écoles. L’objectif de cette réglementation est, d’une part, d’éviter une guerre des prix et, d’autre part, de garantir la qualité de la planification, des appels d’offres, de l’obtention et la surveillance des travaux.

En outre, les experts en câblage s’appuient sur des outils de pointe tels que le BIM (Building Information Modeling). Grâce à cette méthode globale, les modèles de bâtiments peuvent être cartographiés numériquement avec toutes les informations pertinentes de manière très détaillée tout au long du processus de planification et d’installation. La base de données partagée et la visualisation en 3D permettent à toutes les parties concernées de mieux comprendre le projet. "L’efficacité de la planification des projets de construction s’en trouve augmentée, sans compter la qualité, le respect des délais et des coûts", explique Martin Lukas.