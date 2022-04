Responsable Sécurité Opérationnelle

avril 2022 par Elite Cyber Group

EliteCyber représente son client, filiale Innovation Digitale d'un grand groupe Industriel Français qui développe des équipes Conseil Cybersécurité afin d'intervenir sur des projets internes au groupe ainsi que sur des clients externes.



Vous rejoindrez l'agence Cybersecurité de Paris et vous prendrez en charge le pilotage de l'équipe Sécurité opérationnelle.



Equipe : CERT interne (L1/L2/L3), Red Teaming (Pentest/Scan), SOC (MSSP)



Rattaché au Directeur Agence de Paris, vous serez membre du COMOP (Comité Opérationnel) et serez garant de la qualité et du niveau de service délivré par les équipes.



Missions



Garantir la qualité des prestations



- Assurer le respect des SLA

- Participer et coordonner les PCA/PRA

- Elaborer et optimiser les processus

- Reporting de votre activité

- Effectuer les valeurs d'échanges trimestrielles avec les différentes parties prenantes (commerce, administratifs)



Management et animation des équipes

- Organisation et planification des ressources

- Superviser les missions des ingénieurs internes/externes

- Détecter les besoin de formation de votre équipe

- Conduite des entretiens annuels et détermination des objectifsE

- Motiver vos équipes au quotidien



Evolution et maintenance des infrastructures

- Assurer la MCO des infrastructures maangésC

- Intégration nouveaux processus automatisation et reporting

- Intégration nouvelles fonctionnalités aux services managés



- Contribuer aux réponses d'appels d'offres

- Apporter une expertise technique sur votre domaine

- Participer à la R&D et assurer l'évolution des services de veille

- Représenter l'entreprise lors de colloques, séminaires, congérences, etc



Profil



- Ingénieur BAC + 5

- Minimum de 5 ans d'expériences dans la Cybersécurité

- Expertise technique sur SIEM notamment produit QRadar et EDR (CrowdStrike, SentinelOne)

- Maîtrise/Connaissances logiciels de sécurité, outils et méthodes d'intrusion, méthodes audit de séucrité, normes et standards de séécurité

- Maîtrise des offres CERT, SCAN et SOC/SIEM

- Anglais professionnel



France IDF Paris Cyber Cybersecurité Cybersecurity infosec security itsec itsecurity cyberdefense cyberdefence cert incidentresponse incidentmanagement reponseaincident csirt forensics investigation siem soc analysesecurite securityanalyst socanalyst analyst soc redteam ethicalhacker offensiveseucrity oscp osswap pentest scan vulnerability vulnerabilityscan vulnerabilitymanagement management mssp

















Salaire : 75000-85000

Date annonce : 07/04/2022

Date de debut : 07/04/2022

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...