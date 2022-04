Remote réalise une levée de fonds de 300 millions de dollars

avril 2022 par Patrick LEBRETON

Remote, leader dans le développement, la gestion et l’accompagnement d’équipes distribuées à l’échelle mondiale, annonce aujourd’hui une levée de fonds en série C de 300 millions de dollars, menée par SoftBank Vision Fund 2 avec la participation d’investisseurs tels qu’Accel, Sequoia, Index Ventures, Two Sigma Ventures, General Catalyst, 9Yards, Adams Street et Base Growth. Alors que de plus en plus d’entreprises cherchent à employer des talents aux quatre coins du monde, ce tour de table fait suite à une croissance exponentielle qui s’est traduite par une augmentation de 900 % du nombre d’employés et une multiplication par plus de 13 des revenus annuels récurrents au cours de l’année écoulée, faisant de Remote la société à la plus forte croissance dans son secteur d’activité.

Sept mois seulement après sa dernière levée de fonds de 150 millions de dollars en série B, qui a consolidé le statut de licorne de la startup, ce tour de table en série C de Remote porte le total des fonds levés à 495 millions de dollars, la valorisation à près de 3 milliards de dollars, et confirme la position de Remote en tant que partenaire privilégié des entreprises en transition vers le nouvel avenir du travail.

Fondée en 2019, Remote donne aux entreprises (telles que GitLab, DoorDash, Loom, Paystack et bien d’autres) les moyens de constituer leurs équipes avec les meilleurs talents du monde entier. La plateforme Remote fournit les outils et l’expertise nécessaires aux clients pour embaucher à l’échelle mondiale, payer les équipes dans leurs devises respectives et se conformer aux réglementations locales en constante évolution. En implémentant et en exploitant des entités légales dans chaque pays, avec du personnel sur le terrain dans chaque marché, Remote permet à ses client d’offrir des packages de rémunération compétitifs et adaptés à la culture locale, couvrant la paie, les avantages sociaux, les taxes, les options d’achat d’actions ou encore la conformité réglementaire, afin de se démarquer sur le marché mondial des talents.

En 2022, Remote a lancé un programme d’accompagnement pour aider les entreprises à donner à leurs employés les moyens de déménager à l’étranger grâce à Remote Relocation, qui fournit des conseils et un parrainage en matière de visa, des conseils en matière d’immigration locale et de fiscalité, des assurances et une formation interculturelle. La société a également lancé Remote for Refugees, un programme qui permet aux entreprises d’investir de manière simple et efficiente dans le vivier de talents que représentent les réfugiés – ce programme inclut notamment un accompagnement gratuit pour l’accès à l’emploi et l’embauche à l’échelle mondiale des personnes réfugiées.

Remote continue de proposer ses offres technologiques innovantes, en lançant en Mars la première API Remote sur le marché, en partenariat avec les principales plateformes de logiciels RH, dont AngelList et Sequoia Consulting, afin d’aider les entreprises à développer et à gérer des équipes internationales directement via leurs plateformes.