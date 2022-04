Rakuten Symphony et F5 renforcent leur partenariat pour mettre à la disposition d’une clientèle mondiale les nouvelles fonctions réseau cloud-native (CNF) BIG-IP Next de F5

avril 2022 par Patrick LEBRETON

F5 annonce BIG-IP Next Cloud-Native Network Functions (CNF) pour les fournisseurs de services qui migrent leurs services réseau vers le cloud ou déploient la 5G.

Les nouvelles CNF de F5 seront disponibles à l’échelle mondiale sur la marketplace Symworld™ de Rakuten Symphony.

Rakuten Mobile rendra également disponibles les CNF dans le cadre du déploiement de son réseau 5G cloud-natif au Japon.

Rakuten Symphony et F5 annoncent qu’ils mettent à la disposition d’une clientèle mondiale, par le biais de la marketplace Symworld™ de Rakuten Symphony, les nouvelles fonctions réseau cloud-native (CNF) BIG-IP Next de F5. Cette annonce marque la consolidation de la relation de longue date qui unit F5 à Rakuten et qui avait débuté avec F5 fournissant des fonctions de sécurité à Rakuten Mobile. Cette collaboration vise aujourd’hui à simplifier le déploiement de fonctions de sécurité et de réseau entièrement cloud-native pour les opérateurs télécoms.

Les CNF de F5 offrent un riche ensemble de capacités, une élasticité et une évolutivité dynamiques, tout en prenant en charge le déploiement continu et l’automatisation, avec un faible encombrement. Les fonctions comprendront BIG-IP Next Edge Firewall CNF, BIG-IP Next Policy Enforcer CNF, BIG-IP Next DNS CNF, BIG-IP Next CGNAT CNF. Ils prendront en charge une variété de cas d’utilisation qui peuvent être déployés de manière simple et automatisée pour sécuriser et améliorer les déploiements 5G.

Traditionnellement, le déploiement d’applications logicielles au sein d’un réseau mobile nécessite des tests et une installation manuelle, ce qui implique un processus qui peut durer des mois, voire des années. Et, une fois dans le réseau, la gestion du cycle de vie de ces applications peut être lente et nécessiter des ressources importantes.

Avec la disponibilité des CNF de F5 sur la marketplace Symworld, Rakuten Symphony et F5 s’efforcent d’accélérer et de simplifier ce processus pour les opérateurs du secteur des télécommunications grâce à des fonctions cloud-native et à un modèle de livraison qui réduit le déploiement des applications de plusieurs mois et années à quelques heures, voire quelques minutes. Cela permet à F5 d’accéder plus rapidement au marché et offre aux opérateurs de télécommunications une cadence de mise à jour du réseau nettement meilleure, un gage essentiel pour garantir la sécurité.

Les CNF BIG-IP Next de F5 seront également déployés par Rakuten Mobile dans son réseau 5G au Japon. Ce déploiement est le résultat de trois années de collaboration entre Rakuten et F5. Collaboration qui a notamment permis le déploiement du premier réseau 4G au monde, entièrement virtualisé de bout en bout. Ensemble, F5 et Rakuten ont tiré parti de cette expérience pour simplifier les opérations et renforcer la sécurité et l’optimisation du trafic pour le déploiement 5G cloud-native de Rakuten Mobile.

La marketplace Symworld a été créée pour simplifier le processus d’intégration des applications du secteur des telco et rendre les applications disponibles pour tous les clients Symworld. La plateforme Symworld digitalise en direct tous les processus dans les réseaux télécoms ; et rend les applications de la marketplace Symworld rapides et faciles à déployer.