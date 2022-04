Rackspace Technology et Cohesity s’associent pour offrir une protection complète des données afin de renforcer la résilience de l’entreprise face aux ransomwares

avril 2022 par Marc Jacob

Rackspace Technology® annonce un partenariat stratégique avec Cohesity, le leader de la gestion des données de nouvelle génération. Cette intégration a pour but de fournir des solutions de sauvegarde et de restauration multicloud aux clients de Rackspace Technology à travers le monde. Dans ce cadre, Rackspace Technology développe une nouvelle offre pour ses clients, Rackspace Data Protection, un service de sauvegarde et de restauration des données haute performance, intégrant les fonctionnalités de cyber-résilience Cohesity sur tous les clouds VMware.

Rackspace Data Protection se fonde sur la solution DataProtect de Cohesity et inclut la sauvegarde et la restauration des charges de travail VMware, ainsi que de nouvelles options telles que des services de conseil, de détection des anomalies et de remédiation aux ransomwares. Les clients de Rackspace Technology qui exploitent Rackspace Data Protection ont désormais accès aux fonctionnalités clés de gestion et protection des données de nouvelle génération, notamment :

• Une solution unique et simple — Rackspace Data Protection simplifie la sauvegarde et la restauration globales en remplaçant plusieurs produits ponctuels par une solution unique de sauvegarde et de restauration hautes performances sur site ou en multicloud. Elle permet également aux entreprises de protéger et de gérer les sources de données traditionnelles et modernes à partir d’une interface utilisateur unique et mondiale.

• Une remédiation aux ransomwares —Les snpashots immuables permettent d’empêcher les ransomwares de chiffrer les données de sauvegarde, tandis que la détection des anomalies basée sur le Machine Learning peut aider à découvrir des menaces cachées et alerter les clients dès qu’une cyberattaque potentielle est repérée.

• Une restauration rapide à l’échelle —En cas de cyberattaque, de catastrophe naturelle ou d’erreur humaine, des snapshots immédiatement accessibles peuvent permettre aux utilisateurs disposant d’accès administrateurs de restaurer rapidement les données dans leur granularité ainsi que l’ensemble des applications et ce à tout moment.

• Une possibilité de grandir tout en réduisant l’espace occupé par les données et le stockage —En éliminant les mises à jour complexes et coûteuses sur site, les entreprises peuvent facilement multiplier leur volume de données sans perturbation. De plus, Rackspace Data Protection optimise la capacité de stockage et la mobilité des données grâce à la déduplication et à la compression globale à longueur variable, qui réduit considérablement la place prise par les données des clients ainsi que la surface d’attaque potentielle.

Rackspace Technology est un leader reconnu dans l’industrie du cloud VMware. L’addition de cette nouvelle couche de protection des données Cohesity et l’intégration de VMware Cloud Director (vCD) permettra d’unifier les efforts des SecOps et des ITOps, et ainsi mieux lutter contre les cyber-menaces tout en permettant aux clients une gestion de leurs données en libre-service.