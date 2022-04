Qumulo lance un nouveau portail dédié pour son support client

avril 2022 par Marc Jacob

Parmi les nouveautés principales apportées à Qumulo Care on peut citer :

La création d’une nouvelle communauté, Community Q, qui a pour objectif de rassembler la base des clients de Qumulo. Cette fonctionnalité offre à tous les clients de Qumulo des opportunités d’apprentissage, un portail d’assistance, de nouveaux forums axés sur les fonctionnalités et les données ainsi que des possibilités de participer aux programmes BETA de développement de nouvelles fonctionnalités.

La consultation facilitée de l’ensemble de la bibliothèque de contenu, grâce à une nouvelle navigation et à des menus extensibles permettant aux utilisateurs d’accéder à l’ensemble de la base de connaissances via leurs appareils mobiles.

La disponibilité d’un mode de recherche fédéré qui permet de trouver rapidement des réponses grâce à l’utilisation de mots-clés dans le champ de recherche. La recherche de contenu pertinent étant effectuée à travers toutes les ressources de Qumulo.

L’introduction d’un nouveau widget d’aide, inclus sur chaque page permettant aux clients, ayant besoin d’aide, de joindre les équipes de support de Qumulo facilement n’importe où et à tout moment.