Qumulo lance le programme "Cloud Now" et offre un pétaoctet de stockage gratuit pour tester ses solutions

avril 2022 par Marc Jacob

Qumulo lance Cloud Now, un nouveau programme qui offre la possibilité de créer et de tester jusqu’à un pétaoctet de stockage de fichiers multicloud sans frais. En tant que seule plateforme de fichiers multicloud capable d’exécuter des charges de travail de données massives avec une simplicité radicale, Qumulo a conçu le programme Cloud Now pour éliminer les obstacles au stockage de données non structurées dans le cloud tout en accélérant le temps de déploiement. Les clients peuvent maintenant construire un PoC à l’échelle sans frais de licence, sans frais d’infrastructure de stockage cloud sous-jacente et avec une expérience de déploiement en douceur.

En tant que seul fournisseur multicloud qui fonctionne sur l’infrastructure AWS, GCP et Azure à grande échelle, Qumulo donne aux clients la possibilité de gérer des quantités massives de données non structurées, quel que soit le cloud dans lequel elles se trouvent, pour une liberté et une flexibilité instantanées. Le programme Cloud Now apporte ainsi :

Gratuitement la licence Qumulo Cloud Q et l’infrastructure de stockage sous-jacente sur les cloud pris en charge, notamment Amazon AWS, Microsoft Azure et Google Cloud Platform.

Fournit une assistance au déploiement de la charge de travail du client pour une expérience de déploiement en gants blancs.

La possibilité de tester et de recevoir une valeur immédiate des stratégies cloud grâce au support Qumulo disponible pendant toute la durée du programme.

Les clients transforment fréquemment les PoC de Qumulo en charges de travail de production et, avec Cloud Now, ils disposent d’un environnement de stockage cloud gratuit pour exécuter des charges de travail de production réelles en toute confiance.

En tant que solution de données non structurées définie par logiciel et multicloud, Qumulo fonctionne sur les datacenters, les clouds privés et les trois principaux clouds publics. Le déploiement de la pile logicielle unique de Qumulo sur site et dans le cloud public réduit la complexité avec une expérience de gestion unique, quel que soit le lieu où résident les données du client. Qumulo offre également la même expérience de support client primée dans tous les déploiements. Les décideurs d’entreprise, et les architectes du cloud qui les soutiennent, se tournent déjà vers le cloud pour évoluer rapidement. Les récents défis macroéconomiques, tels que les retards dans la supply chain et les pénuries de main-d’œuvre, ont accéléré l’adoption du cloud. Selon de récents rapports d’analystes indépendants, les entreprises augmentent leurs dépenses annuelles en matière de cloud de 20,7 % jusqu’en 2025, et plus de 40 % des entreprises interrogées déplacent des charges de travail vers le cloud pour atténuer les perturbations de la supply chain.