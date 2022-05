Quels sont les risques de cybermenaces auxquelles l’industrie de la fabrication est confrontée ?

mai 2022 par Lookout

Lookout, entreprise dans la cyber sécurité a pour mission de sécuriser et de dynamiser notre avenir digital dans un monde où la mobilité et le cloud sont omniprésents dans nos activités professionnelles. Lookout permet aux consommateurs et aux employés de protéger leurs données et de rester connectés en toute sécurité sans violer ni leur vie privée ni leur confiance. Dans une époque où les risques de cybermenaces sont de plus en plus présents envers l’industrie de la fabrication, Lookout présente les risques auxquelles ce domaine est confronté.

Le phishing et les logiciels malveillants restent des menaces majeures

Les professionnels sont débordés, et travaillent tous rapidement, instinctivement et souvent de manière distraite sur des appareils mobiles aux écrans minuscules. Il n’est donc pas surprenant que le phishing soit le principal moyen utilisé par les acteurs mal intentionnés pour inciter les gens à télécharger maladroitement des logiciels malveillants. Les attaquants sont habiles lorsqu’il s’agit de cibler et de piéger les individus, en particulier les cadres, les commerciaux et les financiers de l’industrie, pour qu’ils téléchargent des logiciels malveillants ou leur accordent par inadvertance l’accès aux ressources de l’entreprise. D’après des études Lookout, au cours des 12 derniers mois, le taux d’exposition au phishing mobile a augmenté de 118 %.

Le passage définitif au travail à distance crée de nouveaux risques

La pandémie a accéléré la révolution numérique et les cyberattaquants ont profité de la confusion engendrée. Les données Lookout montrent une augmentation de 118 % du taux d’exposition au phishing mobile pour l’industrie manufacturière, au niveau mondial. Alors que le travail à distance fait partie intégrante de notre mode de travail, les fabricants doivent s’assurer que leurs employés sont protégés contre le phishing, les logiciels malveillants et les autres attaques mobiles, où qu’ils se trouvent.

La fabrication connectée propage les risques

Pour rester compétitifs, de nombreux fabricants investissent dans la propriété intellectuelle et les nouvelles technologies, comme des jumeaux numériques. La numérisation de la fabrication, du suivi des stocks, des opérations et de la maintenance augmente l’agilité et l’efficacité de l’entreprise ; cela réduit les temps d’arrêt de production et offre une plus grande souplesse.

Si la connectivité d’une usine intelligente accélère l’innovation dans les produits, la fabrication et la gestion de la chaîne d’approvisionnement, elle crée également de multiples risques de cybersécurité. L’usine n’est alors plus isolée du réseau informatique de l’entreprise. Les menaces provenant des appareils mobiles peuvent ainsi se propager depuis le réseau informatique de l’entreprise vers le réseau de fabrication. Les systèmes de contrôle industriels sont alors désormais vulnérables.

Pour contrer ces menaces, Lookout atténue les menaces mobiles et assure la sécurité du Cloud pour les fabricants grâce à Lookout Mobile Endpoint Security. La solution contre tous types de cybermenaces :

• Le phishing mobile : Lookout détecte et suit des milliers de sites de phishing actifs chaque jour.

• Les menaces applicatives : Lookout a analysé plus de 140 millions d’applications, ce qui donne une visibilité sur les risques tels que les chevaux de Troie et les logiciels espions.

• Les risques liés aux appareils : Lookout protège également contre les risques liés aux appareils qui surviennent lorsque la sécurité intégrée du système d’exploitation a été contournée. Lookout peut identifier les anomalies comportementales.

• Les risques liés au réseau : Lookout protège contre les risques liés au réseau, ce qui est d’autant plus important que de plus en plus d’employés travaillent à domicile et continueront à utiliser les points d’accès Wi-Fi publics.

Lookout fournit une sécurité complète du Endpoint au Cloud en protégeant les entreprises manufacturières contre l’ensemble des risques mobiles. Elle protège également la propriété intellectuelle où qu’elle aille, tout en assurant un accès sécurisé aux applications Cloud.