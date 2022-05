Pure Storage et Snowflake renforcent l’accessibilité des données

mai 2022 par Marc Jacob

Pure Storage et Snowflake annoncent un partenariat afin de développer une solution qui augmente l’accessibilité des données pour les clients internationaux qui disposent de données sur site.

FlashBlade de Pure Storage est une plateforme de stockage unifié en mode fichiers et objets dynamique et hautement performante, conçue pour l’analytique moderne. Elle offre une réponse en temps réel pour les données avec une agilité de type "cloud". Une fois disponible, cette solution permettra aux clients de Pure Storage et Snowflake d’analyser plusieurs sources de données stockées sur FlashBlade de Pure Storage à partir du Data Cloud de Snowflake, tout en conservant leurs données en local. Les entreprises pourront ainsi travailler directement avec des données stockées sur le stockage objet FlashBlade en utilisant Snowflake dans le cloud - éliminant ainsi la nécessité de créer des copies distinctes de données partagées avec d’autres outils ou workflows.

Cette solution sera disponible en avant-première au cours du deuxième semestre 2022.