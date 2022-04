Pr0ph3cy annonce l’acquisition d’OpenCyber

avril 2022 par Marc Jacob

- Le groupe de cybersécurité Pr0ph3cy, composé de la société de conseil Silicom et de la plateforme de formation en ligne Seela, annonce l’acquisition de la société OpenCyber. Avec ce rapprochement, le groupe affirme sa volonté de devenir un acteur de l’écosystème de la cybersécurité en France et en Europe.

Depuis sa création en 2012 par Philippe Gillet et Jacques de la Rivière, OpenCyber a construit une expertise significative dans le domaine de la cybersécurité avec une position reconnue dans l’assistance technique Cyber, le Pentest et l’expertise sécurité SI. L’entreprise bénéficie d’une réputation solide auprès de sa base de clients.

Le positionnement stratégique d’OpenCyber est complémentaire à celui de Silicom, la société de conseil du groupe Pr0ph3cy, particulièrement à travers son embarqué client et sa valeur ajoutée technique. Les deux entreprises partagent des valeurs communes basées sur l’expertise technique, la capacité de conception de solutions sécurisées et le sens de l’engagement maximal pour ses clients et projets.

Fondée il y a près de 40 ans, Silicom a développé une expertise dans les services de sécurité IT avec plus de 300 consultants à date. En 2019 le groupe a lancé Seela, une plateforme novatrice de e-learning en cybersécurité qui allie formation et entrainement des professionnels IT et cyber. En ancrant l’esprit start-up sur l’assise d’une PME reconnue de l’écosystème français, Silicom et Seela ont constitué en 2021 le groupe Pr0ph3cy et affichent ainsi leur ambition de participer activement à l’émergence d’une souveraineté française et européenne dans la cybersécurité et d’accélérer la mutation technologique de la cybersécurité via l’intelligence artificielle.

La levée de fonds réalisée récemment auprès d’IK Partners permet de renforcer l’équipe dirigeante de Pr0ph3cy afin de pérenniser et d’accélérer sa croissance organique. Ainsi, cette opération réalisée quelques mois après l’entrée du fonds, confirme la capacité du groupe à se projeter comme un acteur de premier rang de l’écosystème Cyber français et Européen.