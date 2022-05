Pentester Senior

mai 2022 par Elite Cyber Group

Tests d'intrusion externe / interne (pentest)

Formations en Sécurité Informatique (Ethical Hacking & Certification Sécurité)

Attaques par ingénierie sociale

Tests de déni de service

Reverse-engineering d'applications (dont Android et iOS) et de composants matériels (IoT)

Audits de code

Audits de configuration

Expérience professionnelle de 5 ans en tests d'intrusion (systèmes ou réseaux)

Maitrise des méthodes et outils de pentest

Maitrise du développement de scripts

Être bon pédagogue

Notre client, acteur de référence de la transformation numérique dans le secteur aéroportuaire nous a mandaté afin de les accompagner dans le recrutement d'experts techniques cyber afin de rejoindre leur division spécialisée en cyber sécurité.Cette entité met à disposition des grands comptes, publics et privés, en France comme à l'International, une large gamme de solutions axée sur l'audit technique et organisationnel, la formation ainsi que le cyber entrainement.Vous rejoindrez une équipe de passionnée par le monde du hacking, vous serez amené à participer à de nombreux évènements sous cette thématique et aurez accès à un Lab afin de proposer, réaliser et publier des recherches.POSTE A POURVOIR EN CDIHYBRID REMOTE POLICYIls sont actuellement à la recherche d'un profil Pentester Senior pour intégrer leur équipe audit de sécurité composée d'une vingtaine de consultants, vous interviendrez sur des missions du type :Profils :Toute certification de sécurité sera la bienvenueFrance Télétravail fullremote remote CDI Pentest Pentester Red-team Sécurité Sécurité-défensive Blackbox greybox white box metasploit python intrusion cti ethicalhacking jackeréthique malware log loganalysis Cybersecurité Cybersecurity CTI Cybersecurity-threat-intelligence threat-intelligence SOC Security-operations-center Audit-sécurité logs vulnérabilités IDS/IPS SIEM PHP C JAVA audit-de-code audit-de-configuration incident-response incident-team social-engineering ingénierie-sociale malwares menaces cyber-menaces réseaux python hacking ethical-hacking Project-management management team international english

Salaire : 55 000 / 70 000 €

Date annonce : 09/05/2022

Date de debut : 09/05/2022

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...