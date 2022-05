Patrowl, déjà un an de tests en continu

mai 2022 par Marc Jacob

Patrowl, startup française, éditrice de la solution d’Offensive Security as a Service éponyme, redouble d’initiatives. Portée par une première année d’activité ayant su capter l’attention des entreprises exposées sur Internet, Patrowl renforce à la fois son équipe et son modèle d’affaires.

Patrowl convainc de grandes entreprises

Les experts en cybersécurité s’intéressent de près à deux modalités d’intrusion : le phishing et les failles contenues dans les actifs exposés sur Internet. Si la première représente aujourd’hui un peu plus de la moitié des intrusions recensées, la seconde est plus compliquée à surveiller compte tenu de sa dissémination et sa multiplication sur de très nombreuses plateformes. Sites internet, API, applications, serveurs distants, bases de données, etc., le RSSI doit être omniscient.

Pour le devenir, il utilise Patrowl. La solution scanne en continu l’ensemble des surfaces d’attaques externes occupées par l’entreprise et effectue de manière automatique tous les tests d’intrusion utiles, pour conclure aux mesures de remédiation à effectuer. Le RSSI peut alors se concentrer sur la mise en œuvre des corrections et la conduite des politiques de sécurité de l’entreprise.

Cette solution française inédite (EASM et PTaaS) a d’ores et déjà convaincu de grands noms du luxe, de l’énergie et des réseaux, du transport et de l’assurance, ainsi que des établissements publics français d’influence. Ces organisations partagent la certitude que l’automatisation des Pentests est un prérequis de la cybersécurité moderne.

Patrowl annonce plusieurs phases de recrutement

Pour accompagner sa croissance (+500% 2021), Patrowl recrute cette année dix d’ingénieurs en CDI, dotés d’une solide culture informatique, afin de renforcer tous les postes actuels.

« Notre organisation en startup évolue et de nouveaux besoins émergent. Nous venons de recruter notre responsable des ressources humaines et du recrutement, dont la connaissance des relations écoles-entreprises est importante pour nous », confie Nicolas Mattiocco, fondateur et CEO de Patrowl, lequel organisera prochainement le déménagement de ses équipes dans des locaux plus spacieux.

Pour travailler sous la direction de Romaric Gattin, Responsable commercial de Patrowl, deux nouveaux chargés d’affaires sont également attendus, sur des postes en CDI et pour lesquels une formation spécifique est prévue en cybersécurité, ponctuée de lunch & learn réguliers.

Vladimir Kolla, fondateur et COO de Patrowl précise « Nous recherchons surtout des têtes bien faites et nous nous occupons de leur apporter toute la science de la cybersécurité utile à leurs missions ».

Patrowl lance son programme partenaires

Dans l’arsenal d’une équipe sécurité, Patrowl matérialise la brique d’automatisation manquante aux pentests, et s’inscrit dans la modernisation des politiques de sécurité, à concurrence des risques liés à l’ouverture et l’imbrication des systèmes d’information. L’offensive security représente donc un marché significatif.

Pour y répondre, Patrowl propose dès maintenant un programme de partenariats à destination, soit de structures technologiques susceptibles de compléter la solution Patrowl, soit de MSSP désireuses de proposer Patrowl en marque blanche, en association avec un accompagnement à la remédiation.

Patrowl est d’ores et déjà engagé auprès de Médiane Système, leader français des sociétés d’ingénierie et de conseil en électronique, en informatique technique et industrielle, Veyan, société de conseil en cybersécurité et en organisation des SI et JP Conseil, société de consulting en cybersécurité.

Patrowl est une startup française fondée en 2021 et éditrice de la solution d’Offensive Security as a Service éponyme qui : – cartographie (EASM) et teste en continu (PTaaS/CART) les actifs exposés sur internet (applications, site web, accès distants, Cloud, etc.), – identifie les vulnérabilités, – propose un plan de remédiation et les moyens de contrôler l’exécution des corrections.

Développée par 3 spécialistes de la cybersécurité, Patrowl est accessible à des utilisateurs non experts et leur permet d’élever rapidement le niveau de sécurité de leur système d’information. Patrowl s’adresse en priorité aux ETI, tous secteurs confondus.