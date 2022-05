Panasas, dévoile aujourd’hui son nouveau portefeuille ActiveStor

mai 2022 par Marc Jacob

Ces nouvelles solutions ActiveStor vont offrir des performances de stockage de travail, une prise en charge améliorée des projets IA/ML, des performances pour les fichiers volumineux ou avec une densité de pointe ou encore soutenir les environnements sensibles aux coûts.

Le moteur de données PanFS de Panasas est le premier système de fichiers parallèles au monde et se trouve au cœur de la gamme ActiveStor. Exceptionnellement simple à gérer, il offre des performances extrêmes, une évolutivité illimitée et une fiabilité inégalée. Le logiciel PanFS, pionnier de l’industrie, est un moteur de gestion de données fiable et autonome déployé pendant plus de 20 ans Ce puissant moteur de données élimine la complexité des environnements HPC et fournit un accès direct à haute vitesse de données basées sur des fichiers aux applications sans aucune administration manuelle. Il orchestre toute la gestion des données pour une reprise automatique après une panne, il permet d’équilibrer en continu et de manière transparente les charges de données, et nettoyer et chiffrer les données stockées pour les niveaux de protection les plus élevés.

Le lancement du portefeuille ActiveStor valide la robustesse du moteur de données PanFS, ainsi que la capacité de Panasas à déployer facilement des solutions de données personnalisées qui répondent aux exigences spécifiques des clients en matière de charge de travail, d’empreinte et d’environnement.

Les produits ActiveStor sont adaptés à une variété d’environnements informatiques dans tous les secteurs.

ActiveStor Flash. Le nouveau all-NVMe ActiveStor Flash offre des performances exceptionnelles de stockage de fichiers scratch, de petits fichiers et de fichiers aléatoires. Il est idéal pour la formation en IA/ML, le backtesting de stratégies de trading, ainsi que pour les projets d’automatisation des sciences de la vie et de la conception électronique.

ActiveStor Ultra XL. Le nouvel ActiveStor Ultra haute capacité est optimal pour les environnements de données à grande échelle en plus des charges de travail avec des ensembles de données plus froids et de référence et des fichiers de grande taille, comme l’exploration sismique ; la recherche scientifique, universitaire et gouvernementale ; la fabrication ; et les médias et le divertissement.

ActiveStor Ultra. L’ActiveStor Ultra hybride est une solution robuste de charge de travail mixte à hautes performances pour le HPC traditionnel et d’entreprise. Elle offre des performances exceptionnelles pour l’analyse de données hautes performances, la modélisation et la simulation complexes, les techniques d’imagerie moléculaire dans les sciences de la vie et les cas d’utilisation convergents des données HPC/AI.