PATROWL

mai 2022 par Marc Jacob

Contact : KOLLA Vladimir

Année de création : 23 / 04 / 2020

Activités : Informatique / Cybersécurité

Description du produit phare pour 2022 :

Patrowl est une solution de sécurité Offensive as a Service permettant de protéger votre Surface Exposée sur Internet.

Grâce à l’hyper-automatisation des contrôles de sécurité et des tests d’intrusions, Patrowl permet d’identifier, de connaître et de suivre la correction des risques cyber de manière simple et en permanence pour tous vos actifs exposés sur internet (applications, site web, accès distants, mail, cloud…).

La moitié des piratages provient d’un manque de maîtrise d’actifs informatiques exposés sur internet.

À l’instar des audits, Patrowl intervient très tôt dans la chaîne de sécurité, en découvrant problèmes (souvent nombreux), avant la concrétisation des incidents. Contrairement aux audits de sécurité, ponctuels, Patrowl assure une surveillance active, alerte et assiste en continu l’entreprise dans la remédiation.

Patrowl est un portail simple d’utilisation et ultra-performant, prêt à l’emploi, sans intégration longue ou complexe :

• (Re)découverte permanente des actifs exposés à Internet dont le Shadow IT (EASM)

• Identification continue de toutes vos faiblesses et vulnérabilités avec notre Pentest as-a-Service (PTaaS) et notre surveillance continue des cybermenaces

• Remédiation facile avec priorisation et contextualisation

• Contrôle de la remédiation avec retest en un clic Patrowl signe la fin du shadowIT dans l’entreprise, affranchit les équipes des tâches de sécurité les plus rébarbatives et contribue à une meilleure gouvernance de la donnée.

Adresse du site Internet : https://patrowl.io

Services proposés sur ce site :

EASM : https://patrowl.io/use-cases/extern...

Ptaas : https://patrowl.io/use-cases/pentes...

Blog : https://patrowl.io/blog/

Observations, commentaires sur la stratégie de développement de l’entreprise :

Patrowl s’adresse à toute entreprise ou collectivité exposant des actifs sur internet (applications, site web, accès distants, mail, cloud…). Dans un premier temps, Patrowl cible le marché français et se positionnera sur le marché international à partir de 2023, en particulier nord-américain.