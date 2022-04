Orca Security ouvre son bureau français

avril 2022 par Marc Jacob

Orca Security vient d’annoncer l’ouverture de son premier bureau sur le territoire français et rejoint de nombreux autres acteurs de la sécurité numérique au Campus Cyber de Paris La Défense. Le bureau sera dirigé par Jérôme Chapolard, Regional Sales Manager et intègre déjà un équipe commerciale et des responsables techniques.

Aujourd’hui, les fournisseurs de services de cloud public comme AWS, Azure, GCP, Oracle et Alicloud permettent de proposer de nouvelles solutions, de nouveaux produits et fonctionnalités en mode Agile et accéléré, mais comment s’assurer de l’équilibre entre la vitesse de mise sur le marché, la conformité et les risques de sécurité ? Les solutions CNAPP d’Orca Security permettent de simplifier les démarches de sécurité du cloud en réduisant les notifications inutiles et en gérant la protection des charges de travail et des données, la posture de sécurité du cloud, les vulnérabilités et la conformité en hiérarchisant les risques en fonction de la gravité des risques pour l’entreprise.

L’équipe sera en charge de développer la présence d’Orca Security auprès des entreprises françaises afin de renforcer leur sécurité dans un contexte de plus en plus multicloud.

Avant d’intégrer Orca Security, Jérôme Chapolard a tenu plusieurs rôles commerciaux chez Netscout, Darktrace, Oracle ou Atos. Il est diplômé de l’University of Essex et de l’Université Jean Moulin – Lyon 3. Il est d’ores et déjà accompagné d’Alexandre Broult, Senior Account Executive et Philippe Rondel, System Engineer South Europe.