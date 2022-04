Opera lance la version bêta de VPN Pro, un VPN couvrant intégralement l’appareil, dans Opera Browser pour Android

avril 2022 par Patrick LEBRETON

Depuis plus de 25 ans, Opera est un leader de confiance du secteur qui offre la meilleure expérience en ligne avec une confidentialité et une sécurité accrues. Aujourd’hui, Opera offre à ses utilisateurs des fonctions avancées de protection de la vie privée, comme un VPN gratuit, un bloqueur de publicité et une protection contre le pistage en ligne.

Protégez intégralement votre appareil Android avec Opera VPN Pro

Les applications VPN autonomes exigent des utilisateurs qu’ils prennent des mesures supplémentaires pour installer l’application, créer un compte, etc. Mais l’objectif d’Opera a toujours été de rendre la sécurité en ligne simple et facile. Avec Opera VPN Pro, les utilisateurs actuels d’Opera peuvent facilement s’abonner en utilisant leurs comptes de synchronisation Opera, sans avoir à télécharger une autre application ou à créer un autre compte. Tout est intégré, comme il se doit. VPN Pro offre une sécurité améliorée à l’ensemble de l’appareil et peut protéger jusqu’à 6 appareils Android différents dans le cadre d’un seul abonnement. Les données des utilisateurs restent plus sûres grâce à un rempart de cryptage de nouvelle génération, quelle que soit l’application utilisée.

Tout comme le VPN gratuit d’Opera, le VPN Pro est un service no-log. Il offre également un accès à plus de 3000 serveurs de réseaux privés dans plus de 30 emplacements virtuels dans le monde, permettant aux utilisateurs de diffuser des vidéos en continu, de télécharger des fichiers et de naviguer sur le Web en toute sécurité avec une connexion VPN rapide et une bande passante illimitée pour leurs appareils Android. Il n’est pas nécessaire de sacrifier la vitesse pour une meilleure sécurité, car VPN Pro donne accès à des serveurs à haut débit, de sorte que les utilisateurs peuvent naviguer plus rapidement que jamais. En outre, les utilisateurs peuvent fonctionner en mode d’économie de données avec VPN Pro, pour s’assurer qu’ils ne dépassent jamais les limites de leurs données. Les options de tarification de la bêta early bird varient de 1,83 à 2,69 euros par mois (selon la durée de l’abonnement) de protection VPN, ce qui fait d’Opera VPN Pro l’une des solutions les plus sûres et les plus compétitives du marché.

La protection de la vie privée parmi les principales priorités des utilisateurs

À la maison et sur les réseaux Wi-Fi publics, les sites web et les publicités tentent d’identifier les utilisateurs et de surveiller leur activité en ligne. Selon une enquête sur la marque Opera réalisée en décembre 2021, une meilleure protection de la vie privée gagne en importance en tant que fonctionnalité du navigateur pour les utilisateurs d’internet mobile, en raison des préoccupations croissantes en matière de sécurité. Par exemple, 37 % des personnes interrogées en France l’ont classée parmi les trois fonctions les plus importantes du navigateur, tandis que 17 % des utilisateurs préfèrent s’abonner à des services VPN.

Profitez d’une protection fiable pour tout l’appareil avec VPN Pro

VPN Pro peut être utilisé sur Android 6.0 et plus, en installant Opera pour Android Beta, version 68.2. Afin de renforcer la sécurité des appareils, les utilisateurs peuvent s’abonner à Opera VPN Pro directement à l’intérieur d’Opera Browser sur Android (beta), en suivant 5 étapes simples : télécharger la dernière version d’Opera pour Android beta ; passer à VPN Pro dans le menu ; choisir le type d’abonnement ; suivre les étapes de paiement via Google Play Store ; profiter d’une connexion transparente et protégée au web !