Open Source Experience 2022 : ouverture de l’Appel à Conférences jusqu’au 15 juin 2022

avril 2022 par Marc Jacob

Porté par Systematic Paris-Region, Open Source Experience est le rendez-vous de toute la filière du logiciel libre qui réunit pendant 2 jours tous les professionnels du secteur. Open Source Experience est un lieu d’échanges technologiques, de rencontre et d’opportunités business dédié à l’open source et à l’ensemble des acteurs du numérique ouvert.

APPEL À CONFÉRENCES : UN PROGRAMME UNIQUE 100% OPEN

Philippe Montargès, co-fondateur d’Alter Way, ambassadeur open source de Smile Group et Président du Hub Open Source Systematic Paris-Region et Gaël Blondelle, VP Ecosystem Development Eclipse Foundation Europe, partagent la Présidence d’Open Source Experience 2022 pour cette seconde édition.

« Pour construire le programme d’Open Source Experience 2022 nous nous appuierons sur trois idées et convictions fortes, nos trois mantras en quelque sorte : - Une prise de conscience affirmée de la montée en puissance de l’open source dans tous les domaines des technologies et des innovations. - Une prise de conscience impérative que la reconstruction industrielle de l’ Europe passe par le développement volontariste, stratégique, d’un numérique européen ouvert, puissant et souverain. - Une prise de conscience engagée que l’open source est un fort contributeur pour un numérique responsable et décarboné. Nous allons bâtir avec l’ensemble des vice-président(e)s et tracks leaders, l’événement phare que mérite pleinement notre filière et écosystème, riche en contenus, propositions et rencontres », indiquent Philippe Montarges et Gaël Blondelle.

Le programme d’Open Source Experience accueillera 150 conférences, workshops, plénières et tables-rondes inédites qui traiteront de l’open source sous toutes ses facettes : technologies et solutions, écosystème et gouvernance, enjeux économiques, politiques et sociétaux.

Cette année, 5 thématiques majeures sont à l’honneur :

● Enjeux, gouvernance et écosystème : stratégies, modèles économiques, Open Source Program Offices (OSPOs), pérennité des communautés, gestion de la propriété intellectuelle, autres modèles ouverts (open data, open science, open gov, open education,...)

● Europe : Stratégie de la Commission Européenne, politiques publiques nationales, panorama des organisations et fondations européennes, coopérations industrielles et commerciales entre acteurs économiques européens, focus sur les synergies industrielles franco-allemandes

● Tech & Solutions : Data transformation, ML/AI, web3, distribution, analytics - Data storing, securing, hardening/cyber - IoT, Embedded Edge et Open Hardware, Makers - Cloud, Multicloud & vendor free, DevOps - Digital workplace - Business Apps et Solutions métiers

● Stratégies industrielles : Contribution à la ré-industrialisation de l’économie européenne, indépendance technologique, interopérabilité, stratégies des grands industriels et des grandes organisations

● Numérique responsable : contribution à la décarbonation, amélioration de la durée de vie des matériels, lutte contre l’obsolescence logicielle programmée, outils de mesure de l’empreinte environnementale, accessibilité et inclusion

L’appel à conférences est ouvert jusqu’au 15 juin 2022 minuit sur : https://sessionize.com/open-source-...

Le comité de programme

Philippe Montargès et Gaël Blondelle s’entourent cette année des meilleurs spécialistes des enjeux et technologies open source. Chaque vice-président(e) sera responsable d’une thématique et de l’élaboration de son contenu :

• Yann Lechelle - CEO - Scaleway - Vice-président de la thématique Tech & Solutions

• Anne-Sophie Taillandier - Director Data & AI TeraLab - IMT - Vice-présidente de la thématique Stratégies industrielles

• Ludovic Dubost - CEO - XWiki - Vice-président de la thématique Enjeux, gouvernance et Ecosystème

• Paula Grzegorzavska - Strategic Partnership Director - OpenForum Europe - Vice-présidente de la thématique Europe

• Richard Hanna - Chargé de mission interministérielle numérique écoresponsable - DINUM - Vice-président de la thématique Numérique Responsable

À propos d’Open Source Experience

Open Source Experience est un salon professionnel dédié à tous les acteurs de l’écosystème open source, organisé les 08 et 09 Novembre 2022 au Palais des Congrès de Paris. Open Source Experience, événement de Systematic Paris-Region, est organisé par 656 Editions, filiale du groupe Infopro Digital, avec le soutien de la Région Île-de-France et du CNLL. La première édition s’est tenue en novembre 2021. Elle fait suite au Paris Open Source Summit, dans un nouveau format, nouveau lieu et par un nouvel organisateur. Site institutionnel : https://www.opensource-experience.com/

À propos de Systematic Paris-Region

Systematic, Pôle européen des Deep Tech, rassemble et anime depuis sa création en 2005, une communauté de près de 900 membres adhérents, dont près de 600 startups, PME et ETI, 140 grands groupes, 140 académiques, un collège des Investisseurs et un collège d’une vingtaine de Collectivités. Systematic connecte ainsi les acteurs du logiciel, du digital et de l’industrie des Deep Tech, par l’innovation collaborative, la mise en relation et le sourcing technologique.

S’agissant de son métier historique, l’accompagnement au montage de projets R&D collaboratifs ou mono-partenaires, nationaux et européens, Systematic se positionne comme le 1er pôle de France avec 626 projets accompagnés jusqu’au financement, représentant un coût de R&D de 3.18 milliards de R&D, et 620 produits et services issus de cette R&D.

L’action de Systematic Paris-Region est soutenue par l’État (DGE, ministère des Armées, Agence Innovation Défense), la Région Île-de-France et les collectivités du territoire francilien.

À propos de 656 Editions

656 est un groupe médias et événementiel qui réunit des savoir-faire événementiel avec l’organisation de plusieurs salons professionnels en France (Lyon/Paris) et en Espagne (Madrid), éditorial (publications de magazines professionnels), digital (création et animation de plateformes web…), communication multi-canal et marketing direct pour animer les filières de la communication visuelle, de l’impression et du numérique tout au long de l’année. 656 Editions a rejoint en 2017 le groupe Infopro Digital. -

À propos d’Infopro Digital

Infopro Digital est le groupe d’information et de services professionnels en France (2400 collaborateurs, 300 M€ de CA, 25% de croissance annuelle). Il couvre plusieurs univers clés de l’économie : la distribution, le BTP, l’automobile, l’industrie, l’assurance et la finance, le tourisme d’affaires et les collectivités locales. Infopro Digital a pour vocation d’offrir des services et des produits pluri médias (logiciels, salons, magazines, bases de données, sites web, formations, édition, événements…) à ces communautés professionnelles dont les titres forts : Usine Nouvelle, Usine Digitale, LSA, Le salon des maires, etc.