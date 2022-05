Oodrive Meet s’améliore

mai 2022 par Marc Jacob

La solution Oodrive Meet facilite l’organisation et la tenue de comités au cours desquels des données sensibles sont partagées. Elle assure avant tout la confidentialité des échanges, et offre un environnement 100% sécurisé. Pour garantir une parfaite sécurité, la solution Oodrive Meet a été la toute première en France à être qualifiée SecNumCloud, visa de sécurité du niveau le plus haut, délivré par l’ANSSI.

Les notions de protection des données et d’indépendance numérique sont plus prégnantes que jamais dans le paysage européen. Oodrive continue de lutter contre les Gafam et les BATX en proposant des solutions toujours plus sécurisées et souveraines.

Cette offre s’ouvre à différents experts métiers comme des RH, IT, cybersécurité, juridique, et PDG chez des clients comme Orange ou Sanofi.

Vers une synergie des produits Oodrive

Les solutions Oodrive contribuent activement à la transformation digitale des entreprises et confortent l’entreprise dans son ambition de devenir le leader européen de la suite collaborative de confiance. Dans cette perspective, l’entreprise continue de renforcer les synergies fortes qui existent déjà entre ses offres, mais aussi leur compatibilité avec les systèmes d’information déjà en place chez ses clients.

Dans cette démarche de suite unifiée, l’offre Oodrive Sign de signature électronique pourra progressivement être intégrée à l’offre Oodrive Meet. Afin de proposer plus d’options, et une expérience utilisateur toujours plus complète, Oodrive va lancer la fonction signature de feuille de présence des participants à la réunion courant du deuxième trimestre

Une réponse aux enjeux des clients

Oodrive continuera dans les trois prochaines années à proposer des options d’automatisation, notamment pour l’organisation pré-réunion et post-réunion, afin de satisfaire toujours plus ses clients.

Oodrive souhaite également s’étendre à une communauté plus large de clients, séduire de nouveaux experts, accéder à de nouveaux secteurs et les sensibiliser aux enjeux de sécurité et de souveraineté numérique.